Contrasto al moto ondoso a Venezia: in un mese due multe al giorno. Tutti i dati

Più di due multe al giorno nell’ultimo mese. Segno evidente che, semmai ci fosse stato bisogno di una prova, il problema del moto ondoso c’è eccome. Ecco i primi risultati dell’operazione “Onda Zero”, nata nei mesi scorsi su indicazione del Prefetto di Venezia, Michele di Bari, in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Con il coordinamento di tutte le forze dell’ordine (e quindi Capitaneria, polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e polizia lagunare), nel solo mese di giugno i controlli sono stati 625 (ventuno al giorno). Da inizio luglio, come indica la Prefettura, i dati sono addirittura aumentati.

Dai primi riscontri, risulta che sono stati impiegati complessivamente 70 mezzi e 176 operatori, con 325 unità fermate e controllate, 332 adulti e 47 minori identificati e 66 violazioni amministrative irrogate. I controlli hanno riguardato principalmente il diporto (156 unità) e il servizio pubblico di trasporto non di linea (in particolare taxi acquei e gran turismo, con 121 controlli), oltre alle unità adibite al trasporto di merci (48).

Un'ulteriore attività di monitoraggio e controllo è stata svolta dalla Capitaneria di Porto da remoto, tramite i sensori attestati presso la propria Sala operativa che permettono la verifica del rispetto dei limiti di velocità da parte di tutte le unità munite di Automatic Identification System (Ais). Nel complesso, si tratta di controlli per verificare la regolarità dei mezzi e della documentazione a corredo e del rispetto delle velocità massime consentite nei diversi canali.

In particolare, l'attività si è focalizzata su canale della Giudecca, bacino di San Marco, canale di San Nicolò, canale delle Navi-Marani, Fondamenta Nove e canale degli Angeli-Tessera. In quei tratti, insomma, dove come sa bene chi naviga in laguna si concentrano i maggiori rischi per la navigazione.

Nelle intenzioni della Prefettura, si tratta di un primo risultato che mette in campo «uno sforzo di mezzi personale e coordinamento straordinario da parte della Prefettura e di tutte le Forze di polizia partecipanti, necessario per tutelare al meglio la sicurezza pubblica veneziana».

Ringraziamenti arrivano anche dal sindaco Brugnaro che ora auspica che «l'impegno finora dimostrato da parte di tutti prosegua incessantemente, in quanto la potenziale eliminazione degli effetti del moto ondoso è un obiettivo di tutte le amministrazioni coinvolte dall'operazione, ma anche, e soprattutto, della cittadinanza». Un auspicio condiviso anche dalle remiere e dai tanti cittadini che da tanto, troppo tempo lamentano precarie condizioni di sicurezza per la navigazione in laguna.