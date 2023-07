Cade dal tetto, muore operaio di 37 anni. Anche il fratello scomparso per un infortunio

È caduto dal tetto della stalla, da un altezza di circa cinque metri. Ha sbattuto violentemente la schiena e la testa ed è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Mestre. Dopo 10 giorni è morto. La vittima è Giuseppe Misitano, 37 anni compiuti a gennaio, originario di Scilla, in Calabria, ma residente a Isola Rizza Verona.

isitano è morto a causa di un infortunio sul lavoro come, nel 2018, il fratello Pasquale, ucciso da una pesante lastra di cemento mentre stava lavorando, nel Veronese, in un cantiere stradale. Giuseppe invece è caduto dal tetto.

Dipendente da circa 3 anni della ditta Nicola Coperture di Carpi di Villabartolomea (Verona), lo scorso 18 luglio insieme ai colleghi stava lavorando sul tetto della stalla dell’azienda agricola Pesce Massimo di Gardigiano, nota per l’allevamento di tori. Il lavoro riguardava la sostituzione delle vecchie lastre di copertura della stalla con quelle nuove. Misitano - stando a una prima ricostruzione - sarebbe scivolato dal tetto della stalla dopo essersi staccato dal gancio di protezione, un dispositivo di sicurezza fondamentale proprio per evitare le cadute. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi anche se l’operaio veronese era cosciente.

«Aveva un fortissimo dolore alla schiena», spiega Nicola Ramarro a capo della Nicola Coperture, «ma era cosciente. Noi gli abbiamo tolto la presa del gancio che aveva sulla schiena perché non riusciva a sopportare il dolore, poi nell’arco di dieci minuti è arrivata l’ambulanza. Sono addolorato, per me era più di un dipendente. Era quasi come un fratello. Sono rimasto senza parole quando, giovedì mattina, sono stato informato che era morto. Le condizioni si sicurezza nel cantiere erano garantite».

Dopo il ricovero in ospedale, Misitano è stato sottoposto ad una serie di delicate operazioni, prima ad un rene, e poi alla testa, per una serie di complicazioni che sono emerse nei giorni successivi al ricovero.

Del caso si sta occupando lo Spisal dell’Usl, che ha raccolto le prime testimonianze dai collegi presenti mentre sul luogo dell’incidente, lo scorso 18 luglio, non erano intervenute forze dell’ordine. Sarà l’autopsia ora a chiarire le cause del decesso dell’operaio, la cui morte ha gettato nello sconforto una numerosa famiglia già provata dalla morte del fratello Pasquale.

«Come Cgil esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia. Troppe volte abbiamo sottolineato come servano interventi di prevenzione, come gli organici degli Spisal e degli altri enti preposti siano del tutto insufficienti ai controlli», dice Daniele Giordano Segretario Generale Cgil. Vicinanza alla famiglia della vittima è stata espressa anche dal segretario Cisl Dario De Rossi.