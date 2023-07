Chioggia, perdita di gas al ponte di Santa Maria. Tecnici al lavoro di notte

I tecnici del gas hanno lavorato tutta la notte a Chioggia per riparare la condotta che perdeva gas in corrispondenza del ponte di Santa Maria. Un lavoro lungo in quanto il tubo in corrispondenza del ponte è incamiciato nel cemento armato.

Il ponte era stato riaperto alla completa circolazione di recente dopo importanti lavori di manutenzione. Stando alle previsioni si dovrebbe tornare alla normalità intorno a mezzogiorno.

La circolazione acquea è stata interrotta mentre quella viaria è garantita a senso unico alternato. Sul posto in ausilio dei tecnici anche i vigili del fuoco che devono garantire la sicurezza durante l’intervento e la polizia locale.