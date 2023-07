Bambino precipitato dal balcone a Marghera: la sua salvezza in una fioriera

A terra, adagiati sul marciapiede si vedono ancora i gambi della pianta viola. Spezzati, abbandonati. Quanto mai provvidenziali. Sono gli stessi che hanno attutito la caduta del piccolo di 18 mesi, che mercoledì sera è precipitato dal terrazzo della sua abitazione, al terzo piano, di via Cesare Beccaria.

Grazie a quella pianta, la setcreasea, e alla fioriera che la conteneva, il piccolo è vivo e non è in pericolo di vita, nonostante sia ricoverato all’ospedale di Padova, con alcune fatture alle gambe.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che mercoledì scorso, il bimbo si trovasse a casa con il fratello maggiore, un ragazzo sui 20 anni. Quando, intorno alle 22, dopo essere salito sul tavolino rosso posizionato proprio all’angolo del terrazzo, si sia sporto verso l’esterno, oltre la ringhiera. In un attimo la tragedia: ha perso l’equilibrio ed è precipitato. Sotto di lui 13 metri di vuoto. La sorte, però, ha voluto che nella caduta il piccolo abbia rimbalzato sulla fioriera degli inquilini del terzo piano, quella ricolma della pianta viola. Un passaggio che gli ha letteralmente salvato la vita.

L’impatto è comunque stato fortissimo e si sono susseguiti attimi concitati. Immediatamente è partito l’allarme ai soccorsi e sul posto è arrivato il mezzo del Suem. Ad allertarlo, alcuni clienti dell’hotel Roma, l’albergo che si trova a pochi passi dal condominio dove è avvenuto il fatto, dei turisti stranieri che, loro malgrado sono stati spettatori del terribile episodio. In quel momento sono accorsi anche i vicini allertati dal trambusto, insolito per quell’ora.

In questi giorni, i residenti e i titolari delle diverse attività commerciali della zona si sono chiusi in un rispettoso silenzio per tutelare la privacy del piccolo e della sua famiglia, comprensibilmente sotto choc.

Attualmente sono in corso le indagini che permetteranno di chiarire nei minimi dettagli le dinamiche dell’incidente. Mentre il bimbo, seppur in condizioni stazionarie, rimane in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva, affidato alle cure esperte del personale.