Sospetta Dengue a Campalto: scatta il protocollo Usl ma è un falso positivo

Ha tirato un sospiro di sollievo l’Usl 3 quando dall’Azienda Ospedaliera di Padova è arrivato il risultato negativo dello screening per un possibile caso di Dengue a Campalto.

Ma prima che arrivasse la conferma che non si era in presenza della malattia infettiva tropicale, trasmessa dalle zanzare, il protocollo regionale d’emergenza era già stato attivato. Tempestivamente, per evitare altri contagi.

«In questi casi» spiega Matteo Trevisan, tecnico della prevenzione di Usl 3, «si interviene subito, al primo caso sospetto. Fortunatamente, l’esito negativo ci ha poi portato a sospendere le procedure e non c’è stato bisogno di procedere con le bonifiche porta a porta». Infatti, non appena il paziente si è recato all’Angelo con un forte mal di testa e in stato confusionale - sintomi comuni anche alla Dengue - l’Usl ha immediatamente avvertito il Comune del caso sospetto, per poi fare un sopralluogo e procedere con l’affissione dei cartelli legati agli interventi di disinfestazione, che non sono stati eseguiti perché l’esito è arrivato prima del loro inizio.

«L’attenzione è stata alta anche perché nelle vicinanze c’è una casa di riposo» ha spiegato Federica Boin, dirigente di Igiene e sanità pubblica. La situazione si è poi risolta positivamente, una volta individuato il virus del paziente e la terapia necessaria, è stato rimandato a casa, come ha spiegato il primario delle Malattie infettive dell’Angelo, Sandro Panese.

Quest’estate è stata tranquilla rispetto alle febbri da puntura, lo confermano i dati. «Se nel 2022 i casi di West Nile sono stati 500 in tutto il Veneto, per ora noi non abbiamo ricevuto nessuna segnalazione al riguardo» continua Trevisan, spiegando che, sempre nel 2022, i casi di Dengue erano stati 2 nel Veneziano, di cui uno in Usl 4. «Lo scorso maggio abbiamo registrato un altro caso, importato dall’estero. Non essendo ancora periodo di zanzare, non avevamo dovuto fare alcuna bonifica» conclude, specificando che, comunque, l’attenzione resta alta e che un solo sospetto fa scattare il protocollo regionale.