La passione per il calcio e il lavoro: ecco chi era Simone, morto in moto a Chioggia

Quando hanno visto la foto della moto e letto le prime notizie che devano cronaca della tragedia, hanno sperato fino all’ultimo. Poi, verso sera, è arrivata la conferma: su quella strada a Chioggia era mancato il compagno di calcio, l’anima dello spogliatoio, l’amico col sorriso sempre sul volto.

È forte il dolore tra i calciatori dell’Usd Fossò, la società di calcio veneziana dove Simone Matterazzo – 20 anni tra pochi giorni – ha tirato calci fin da bambino e dove ha speso giornate su giornate di sincera allegria e di sacrificio.

«Non abbiamo parole, ci abbiamo sperato fino all’ultimo», il cordoglio sincero di Matteo Cagnin il suo attuale mister nella formazione degli Juniores Regionali.

Simone era un centrocampista dal fisico imponente ma dinamico, ma era soprattutto una presenza importante in spogliatoio. Pochi gol, certo, ma tanto sentimento. A Fossò ha giocato da sempre, sin dai Giovanissimi, e spesso papà Pietro era ad immortalare le sue gesta e quelle della squadra, tanto che i reportage finivano nelle pagine social della società.

«Lo scorso gennaio Simone si è preso una pausa», racconta ancora mister Cagnin, «per poter concentrarsi sullo studio e sul lavoro. Se non ricordo male aveva trovato occupazione in un’officina, poi al mercato ittico, ma comunque credeva nell’importanza dello studio. Lui era così, era dinamico e cercava di fare tantissime cose. L’impronta solare che riusciva a dare al gruppo, che ha sempre dato alle squadre che frequentava, era qualcosa di davvero speciale. Io come allenatore, tutti i suoi compagni e amici, la società stiamo vivendo un dolore vero».

La famiglia di Simone ha chiesto il rispetto del silenzio, a poche ore dalla tragedia: «Ogni parola è prematura in questo momento, vogliamo capire cosa è successo», le parole di papà Pietro.