Rapina, scippo e aggressione in centro a Mestre. I residenti vivono nel terrore: «Basta»

Un giovane polacco rapinato di un paio di cuffie e un italiano scippato della collanina d’oro che indossava. Due aggressioni in nemmeno mezza giornata in via Dante e poi in via Carducci. E nel mezzo una scaramuccia tra un cittadino e alcuni spacciatori in piazzetta San Francesco quando lui si è messo a filmarli. E la gente che abita in zona è sempre più arrabbiata.

La prima rapina è avvenuta intorno a mezzogiorno di mercoledì quando un 30enne polacco che stava percorrendo via Dante per raggiungere la fermata di Flixbus in viale Stazione. Il giovane aveva in testa le cuffie che stava usando per ascoltare della musica. All’improvviso è stato aggredito alle spalle e spintonato. Non ha nemmeno fatto in tempo di capire cosa stava succedendo che l’aggressore gli ha strappato le cuffie dalla testa ed è scappato in direzione del sottopasso ferroviario.

L’aggredito che ha pure rimediato dei colpi ha chiesto soccorso e dei passanti hanno avvisato la polizia. Sul posto è intervenuta una volante e una pattuglia della Squadra Mobile presente in zona in un normale servizio contro la criminalità diffusa. Il polacco ha descritto quanto avvenuto e l’aggressore che era riuscito a vedere bene. In considerazione anche del fato che era pieno giorno. Poco dopo gli agenti della Mobile sarebbero riusciti a individuare il responsabile. Sarebbe un africano già con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e per spaccio. Sarebbe stato fermato.

Nel tardo pomeriggio alcuni abitanti della zona di piazzetta San Francesco avrebbero avuto una scaramuccia con due spacciatori proprio in piazzetta. Il confronto c’è stato quando uno degli abitanti che stava facendo un video sulla situazione di degrado dell’area, ha iniziato a riprendere i due. Ma non solo. Infatti si è messo a chiedere ai due se stavano andando a spacciare. Il cittadino ha continuato a ripetere, durante il video, che la gente non ne può più della presenza di spacciatori.

Altro episodio violento intorno alle 22 in via Carducci. In questo caso la vittima è un 40enne mestrino che stava camminando. Anche in questo episodio l’aggressore è un africano che per il momento non è stato identificato Il passante è stato aggredito alle spalle dello straniero che gli ha strappato la collanina di oro che l’altro indossava. Il colpo violento usato per lo strappo ha fatto perdere l’equilibrio all’italiano che ha cercato di reagire. Ma l’altro non si è fatto intimorire e alla fine è riuscito a prendere la catenina. Il 40enne in seguito all’aggressione ha riportato delle contusioni che si è fatto medicare al pronto soccorso dell’ospedale dell’Angelo. Sull’accaduto indaga la polizia.