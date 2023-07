Nuova Questura a Marghera, sbloccati i fondi extra. Cantieri per due anni da inizio 2024

Ministero dell’Interno e Città metropolitana di Venezia hanno sottoscritto venerdì 28 luglio l’atto aggiuntivo alla convenzione già approvata nel 2021 che sblocca il finanziamento di ulteriori 8 milioni di euro che, aggiunti ai 40 milioni di euro già stanziati due anni fa, vanno a coprire totalmente la spesa per la realizzazione della nuova struttura nell’area della ex scuola Monteverdi a Marghera.

A firmare l’atto aggiuntivo sono stati il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sindaco della Città metropolitana Luigi Brugnaro.

“Ringrazio per prima cosa il Ministro Piantedosi che fin dal suo insediamento ha lavorato per arrivare a questo risultato e che si conferma un amico della nostra città e del nostro territorio metropolitano – è il commento del sindaco Brugnaro – Marghera, ma anche tutta Mestre, con la realizzazione della nuova questura nell’area dell’ex scuola Monteverdi, potranno contare su una struttura all’avanguardia, moderna e soprattutto posta in un’area strategica anche per garantire la sicurezza dell’area della stazione e di via Piave. Un ringraziamento particolare mi sento di rivolgerlo anche a tutti i tecnici e dirigenti della Città metropolitana che in questi mesi hanno seguito l’iter ed hanno avuto un confronto quasi quotidiano con il Ministero e con la Questura di Venezia”.

La firma dell’atto aggiuntivo alla convenzione consentirà ora alla Città metropolitana di avviare l’iter per l’aggiudicazione lavori all’impresa appaltante. Entro il mese di ottobre il progetto definitivo andrà in gara e, quindi, entro i primi mesi del 2024 è previsto l’avvio dei cantieri. I lavori avranno una durata di 24 mesi e la nuova sede della Questura sarà operativa nella primavera del 2026.

Era il febbraio del 2021 quando è stata sottoscritta tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – e la Città metropolitana di Venezia la prima convenzione per l’affidamento delle funzioni di Centrale di committenza e delle Attività ausiliarie per l’importo di 40 milioni di euro. Successivamente la Città metropolitana di Venezia aveva comunicato un maggiore onere di 8 milioni di euro, in ragione dell’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e per far fronte ai maggiori fabbisogni scaturiti dall’aggiornamento infrannuale dei prezziari regionali.

Con la sottoscrizione, si ottiene la copertura del 100% del finanziamento e pertanto l’iter, che comunque non si è mai fermato in merito alla progettazione, può riprendere.

Il lotto predisposto dal Comune di Venezia per il nuovo edificio si trova in via Ulloa a Marghera. La nuova struttura sarà predisposta su 5 livelli, in cui si svilupperanno diverse funzioni di Polizia, Prefettura per una superficie coperta di circa 19.000 mq, 73 posti per gli alloggi degli agenti e 160 posti auto.

Gli obiettivi del progetto sono quelli di fornire una moderna struttura per garantire quei servizi di pubblica sicurezza adeguati al territorio comunale e metropolitano attraversi spazi ampi e caratterizzati da sistemi con tecnologia avanzata, ma anche nel rispetto dell’ambiente e territorio in cui è inserito.

Il progetto è in carico al gruppo Mario Cuccinella Architects, ICIS, Manens, GAE.