Maturità al Levi-Ponti di Mirano, tra gli 11 centini spiccano i maghi dei computer

Nessuna lode all'IIS Levi-Ponti di Mirano quest'anno ma 11 candidati, 10 maschi e una femmina, hanno raggiunto il punteggio massimo (l'anno scorso erano 18 con una lode ma ancora in modalità Covid).

Nell'Istituto miranese, fiore all'occhiello del territorio in ambito tecnico-scientifico-informatico, sono stati proprio i futuri maghi dei pc ad ottenere la maggioranza dei 100, con ben 6 candidati premiati con il massimo dei voti. Seguiti poi da due in Elettrotecnica e uno ciascuno in Chimica e Materiali, Biotecnologie Sanitarie e Meccanica Meccatronica.

Questi i centini: Informatica 5A IN: Nicolae Boldisor, Chimica e Materiali 5A CM: Gabriel Da Lio, Biotecnologie sanitarie 5A BS: Vittoria Gallato, Meccanica Meccatronica 5B MM: Matteo Gasparini, Informatica 5B IN: Jordi Legovich, Informatica 5A IN: Davide Lucisano, Elettrotecnica 5A ET: Mattia Marin, Informatica 5B IN: Tommaso Meneghel, Elettrotecnica 5A ET: Samuele Niero, Informatica 5B IN: Riccardo Ortes, Informatica 5A IN: Riccardo Scatto.

Per tutti, il minimo comun denominatore è stata l'ottima preparazione fornita loro dai docenti in questi anni. “Vorrei lavorare nel campo dell'informatica” racconta Nicolae “mi iscriverò a Informatica a Venezia, per ora faccio qualche lavoretto, mi piace il calcio e stare con gli amici e la mia ragazza”.

Nicolae Boldisor

“Nessuna difficoltà durante l'esame” continua Gabriel “avevo studiato molto, ora farò Chimica a Padova, mi piacerebbe inventare qualcosa di sostenibile che sia di aiuto agli altri”.

Gabriel Da Lio

“L'esame era in linea con quanto fatto durante l'anno” spiega l'unica centina, Vittoria, “mi sono iscritta a Biologia Molecolare a Padova per diventare genetista, sono appassionata di musica e nuoto”.

“Ho atteso due ore perché mancava una commissaria” ci dice Matteo “ma ero tranquillo, abbiamo avuto professori capaci. Ora mi sono preimmatricolato alla sede di Vicenza di Ingegneria, corso in Processo e Prodotto. Mi piacciono i motori, vorrei aprirmi un'officina tutta mia”.

Matteo Gasparini

“Risultati al di sopra delle aspettative” dichiara Jordi “ero in ansia ma alla fine è andata bene. Ora farò Statistica, amo il basket e la fotografia ma sto anche imparando ad investire in Borsa”.

Jordi Legovich

“La seconda prova ci faceva paura” ricorda Davide “ma siamo stati preparati al meglio, ora punto a Informatica a Venezia o Ingegneria Biomedica o Informatica a Padova ma vorrei continuare con la pallanuoto, ero studente atleta”.

Davide Lucisano

“Vorrei tanto progettare aerei” dice Mattia “farò Ingegneria Aerospaziale”.

Mattia Marin

“Questi anni sono stati una bella esperienza anche umana” dichiara Tommaso “sia coi compagni che con i professori. Mi iscriverò a Fisica, progettazione di reattori nucleari a fusione. Vorrei trovare soluzioni sostenibili, è la mia vocazione. Mi piace la fotografia a pellicola”.

Tommaso Meneghel

“Ero parecchio nervoso agli scritti” confessa Samuele “ma alla fine entrambi sono andati molto bene. Vorrei entrare nel mondo del lavoro nel campo dell'elettrotecnica, suono la chitarra elettrica e acustica”.

Samuele Niero

“E' stata la conclusione di un bel cammino” racconta Riccardo Scatto “alla fine era quasi da lacrimuccia, bellissimo rapporto con i docenti e i compagni. Ora mi iscriverò allo IUSVE, Comunicazione, vorrei fare il Social Media Manager o il pubblicitario”.

Riccardo Scatto