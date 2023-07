Moto contro auto, un ferito a Mira

Auto contro moto alle 7:50 sulla Romea nel territorio di Mira e una persona è rimasta ferita. Code e disagi per oltre un’ora e mezza. Il fatto si è verificato poco distante dal distributore Tamoil , fra l'incrocio di Giare e il cavalcavia sul canale dell'Idrovia. Un’auto si è urtata con una moto e il motociclista è finito a terra rovinando sull’ asfalto. Subito sono scattati i soccorsi allertati dagli automobilisti in transito. Sono arrivati gli agenti della polizia locale di Mira per rilevare il sinistro e l’ambulanza dall’ospedale di Dolo.

L’uomo caduto in moto è stato immobilizzato e ricoverato. Ha fratture ma non è in gravi condizioni. A causa dell’incidente si sono formate code chilometriche in entrambi i sensi di marcia.

E’ stato istituito un senso di marcia unico alternato per 200 metri. La situazione è tornata alla normalità verso le 9.45.