Ordinanza urgente per il “Dolce Notte” di Jesolo: il sabato dovrà chiudere alle ore 24

Ordinanza “contingibile e urgente” di chiusura anticipata per un locale di piazza Brescia dopo le risse e il frastuono delle settimane scorse. Sarà in vigore da sabato e per tutti i fine settimana fino a settembre, quindi nei giorni di Ferragosto dal 12 al 15. Il locale “Dolce Notte” dovrà chiudere dalla mezzanotte di sabato alle 8 di domenica. Una decisione dell’amministrazione comunale che ha emanato l’ordinanza dopo le proteste per l’ultima violenta lite di sabato scorso che ha coinvolto più giovani tra pugni, calci e spintoni.

I residenti lamentavano da tempo gli assembramento del sabato notte fino a mattina, per mangiare brioche e cappuccino davanti al locale alle spalle di piazza Brescia, già sanzionato in precedenza per 5 mila euro.

L’ultimo episodio di violenza è stata la goccia e il sindaco De Zotti ha ritenuto di passare alla linea dura con l’ordinanza di chiusura nelle ore di maggiore assembramento e tensione. I giovani che si sono picchiati sabato scorso sono già stati identificati e verranno denunciati probabilmente per rissa, facendo scattare i Daspo.

La chiusura del locale nell’arco temporale stabilito è uno dei primi provvedimenti assunti quest’anno e non sarà l’ultimo se ci saranno altri casi. Intanto, la visita del Prefetto, Michele Di Bari con la convocazione del comitato per l’ordine e la sicurezza a Jesolo, ha permesso di fare il punto. A Jesolo risultano meno reati contro patrimonio e persona rispetto all’anno scorso e sono stati confermati i rinforzi di polizia, finanza e carabinieri.

«Dalle rassicuranti dichiarazioni al Cosp convocato dal Prefetto» ha replicato la segreteria provinciale del Siulp, sindacato di polizia, «sembra che nella nostra provincia tutto funzioni a meraviglia, con reati in diminuzione a seguito degli interventi. Rassicurazioni tali da fare ritenere quasi superflui gli esigui rinforzi estivi disposti dal Viminale. Dichiarazioni che poco ci fanno sperare per il futuro della nostra provincia, ritenendo gli sforzi sino ad ora fatti insufficienti a garantire la dovuta serenità a un territorio martoriato da continui reati di natura predatoria. Non crediamo che la strada da intraprendere sia nascondere la testa sotto la sabbia, rassicurando la cittadinanza a parole, ma invertendo la rotta con un reale potenziamento del controllo del territorio, fatto di uomini e mezzi delle forze di polizia e delle polizie locali che presidino costantemente il territorio nelle 24 ore. «Non ammettere» concludono, «che interi quadranti orari sono scoperti dalle forze di polizia o che si sorveglia il territorio solo in zone calde, può essere pericoloso e alimentare lo stato di insicurezza che nessuno auspica».