Carabiniere di Portogruaro sfida il fuoco di Trapani e salva due donne

Non l’ha fermato il fuoco, la paura o il pericolo. Un carabiniere portogruarese ha rischiato la vita nel tentativo di salvare due donne da un incendio in provincia di Trapani. Con le lingue di fuoco che lo circondavano, il fumo che faceva lacrimare gli occhi e tossire senza sosta, l’uomo ha dato prova del coraggio e del senso del dovere che l’Arma richiede.

Quello che a tutti gli effetti poteva sembrare un inferno da cui nessuno sarebbe uscito vivo, è stato un teatro - certo, degli orrori - che ha potuto vedere il lieto fine. Il carabiniere, infatti, è riuscito a portare a termine la propria missione.

Prima salva due donne intossicate dal fumo nelle loro case e, infine, aiuta a mettere al riparo, lontano dai roghi, 40 vetture.

Stavolta, parrebbe non essere colpa dell’emergenza climatica, del caldo africano e del pianeta sofferente, ma potrebbero esserci altre cause che avrebbero potuto far divampare l’incendio nella zona. Tanti, in questi ultimi giorni, gli episodi del genere, al sud ma soprattutto in Sicilia, già rovente per le alte temperature. È la più grossa emergenza nazionale dell'estate.

Il carabiniere, un giovane che ha avuto varie esperienze militari in tutta Italia prima di passare all'Arma, era in pattuglia con un collega. La loro jeep si è avvicinata al rogo principale della Riserva dello Zingaro. Due case erano pesantemente minacciate, ma il fronte del fuoco si è spostato verso di loro. Prima di potersene rendere conto, la gazzella era circondata dal fuoco e tutte le vie di fuga erano precluse.

Gli estintori erano custoditi in auto, ma non sarebbero stati in quel momento sufficienti. Hanno atteso che il vento calasse, così come l'intensità delle fiamme, e si sono fatti largo con il fuoristrada, raggiungendo le due donne che avevano chiesto, precedentemente, il loro aiuto.

Hanno aperto le porte sul rogo, uno scenario tutt’altro che incoraggiante, ma non hanno pensato due volte a ciò che dovevano fare. Così, le due signore intossicate sono state messe in salvo. Tirato un sospiro di sollievo, i carabinieri si sono dedicati all’assistenza dei 40 automobilisti che, per la paura, fuggivano dalle case in collina.

Il finale avrebbe potuto essere una tragedia ma, fortunatamente, l’esito è stato positivo e tutto si è concluso con la messa in sicurezza dei cittadini e delle loro automobili.