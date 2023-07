Picchiato per 20 euro a Mestre, il racconto di Giovanni: "Mi ha preso alla sprovvista"

Il giovane di 19 anni è stato avvicinato da un uomo che gli ha chiesto 20 euro "per le medicine". Al suo rifiuto, si è trovato a terra colpito da un pugno in faccia. La gente di Chirignago è scesa in strada per solidarietà. (videointervista Marta Artico, video Agenzia Pòrcile)

02:38