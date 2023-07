Abbandono dei rifiuti ed errato conferimento: in sei mesi 1.095 multati a Venezia

Multe per abbandono rifiuti e conferimento errato. Nel primo semestre di quest’anno, nel territorio comunale di Venezia, gli ispettori ambientali di Veritas hanno effettuato 18.089 controlli contro l’abbandono dei rifiuti, piaga difficile da estirpare, fornendo anche 125 informazioni ai cittadini su come differenziare correttamente i materiali e dunque dove gettare cosa, in modo da non sbagliare e caricare la società di maggior lavoro.

Abbandono rifiuti

Nel corso delle ispezioni, sono state elevate 1.095 contravvenzioni per abbandono dei rifiuti o per errato conferimento dei materiali della raccolta differenziata. Inoltre, gli ispettori ambientali hanno eseguito, in accordo con gli uffici amministrativi di Veritas, 1.252 verifiche sul corretto pagamento della Tari, ossia la tassa sui rifiuti.

Centro storico

In Centro storico sono state effettuate 4.158 ispezioni ed elevate 218 multe. In particolare, a Castello, sono state eseguite 676 ispezioni ed elevati 14 verbali; a Cannaregio 487 ispezioni e 20 verbali; a Dorsoduro (comprese Giudecca e Sacca Fisola) 846 ispezioni e 67 verbali; a San Marco 331 ispezioni e 16 verbali; a San Polo 626 ispezioni e 26 verbali; a Santa Croce 152 ispezioni e 18 verbali; al Lido, Pellestrina e isole sono state eseguite 1.040 ispezioni ed elevati ben 57 verbali.

Mestre e municipalità

In terraferma, nel territorio delle Municipalità in cui è suddivisa, sono state effettuate 13.931 ispezioni, essendo molto più esteso rispetto al centro storico, ed elevate 877 multe a persone che non hanno rispettato le regole del conferimento. In particolare, a Mestre centro sono state eseguite 5.218 ispezioni ed elevate 435 multe; a Chirignago-Zelarino 2.622 ispezioni e 112 multe; a Favaro Veneto 1. 035 ispezioni e 66 multe; a Marghera 5.056 ispezioni e 264 multe.

Le sanzioni partono da 167 euro, più gli eventuali costi di ripristino ambientale, pulizia, trasporto e smaltimento di quanto abbandonato.

Occhi elettronici a supporto

«Gli ispettori ambientali» fa sapere Veritas «incaricati di far rispettare le norme in materia di rifiuti, sono in servizio giorno e notte, sette giorni su sette (giorni festivi compresi), e la loro attività è integrata dalle immagini di numerose telecamere installate nel territorio comunale di Venezia». «Grazie a queste» prosegue la società «gli agenti della Polizia municipale – che materialmente guardano le immagini – individuano e sanzionano chi abbandona rifiuti o materiali ingombranti».

A fine giugno Veritas, approvando il bilancio annuale, ha reso noto di aver chiuso con un utile di bilancio di 6,2 milioni di euro, grazie a 502 milioni di euro di ricavi complessivi (455 nel 2021) per l’intero gruppo e 430 di milioni di euro per la capogruppo Veritas (erano 390 milioni nel 2021). L'amministratore delegato ha lanciato un appello a fare attenzione a cosa viene gettato negli scarichi di casa.