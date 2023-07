Venezia, principio d’incendio nella cucina del ristorante Al Bagolo, ferito un dipendente

Principio d’incendio nella cucina del ristorante Al Bagolo giovedì sera, attorno alle 22, dipendente ferito.

Al centralino dei Vigili del fuoco sono arrivate numerose chiamate una dopo l’altra, perchè l’odore di bruciato si sentiva molto forte e c’è chi temeva, visto che i roghi sono all’ordine del giorno, che si fosse sviluppato un grosso incendio.

I pompieri sono intervenuti immediatamente in campo San Giacomo Dall’Orio, dove si sarebbe verificato un problema nella cucina del ristorante Al Bagolo.

Nella cucina, infatti, si è originato un principio d’incendio, per cause che sono al vaglio dei pompieri. In campo si è recato anche il personale del Suem 118, che ha preso in carico un dipendente rimasto ferito.

Paura tra gli avventori e tra le tantissime persone che si trovavano fuori, all’aperto e che hanno chiamato il centralino dei pompieri perché vedevano del fumo in lontananza