La prefettura di Venezia è a caccia di posti per l’accoglienza dei migranti

Alla disperata ricerca di posti dove accogliere migranti. In silenzio, ma in maniera costante il Prefetto Michele Di Bari sta cercando, in lungo e in largo, sul territorio provinciale posti letto per l’accoglienza dei migranti.

Infatti la Prefettura non riesce più a far fronte agli arrivi che sono continui anche perché gli hub del sud d’Italia stanno scoppiando. Quello di Jesolo è uno dei tanti tentativi del Prefetto di trovare collaborazione tra i sindaci del territorio. Ma non trova tante porte aperte.

Anzi, la stragrande maggioranza, sono chiuse o semi aperte. Una difficoltà che per anni hanno incontrato i suoi predecessori e che, per il momento, non lo spaventa. Oltre a questa spasmodica ricerca in Prefettura cercano di accelerare l’uscita dalle strutture di accoglienza di chi, tra i migranti, ha già un permesso e un lavoro.

E qui si rischia di creare dei senza fissa dimora con un lavoro e un permesso. Stando la procedura della Prefettura il migrante, se è stato assunto, può lasciare la struttura e trovarsi un’abitazione in affitto.

La verifica è semplice: allo straniero viene chiesto di esibire le due ultime buste paga.

Se queste sono regolari allo stesso migrante viene spedita una mail con la quale viene spiegato che deve lasciare la struttura di accoglienza. Stessa mail viene spedita al gestore della struttura al quale viene detto a chiare lettere che deve far uscire l’ospite quanto prima. Sembra tutto facile. Ma non lo è.

Perchè quelle due buste paga non servono a nulla ai migranti per trovare una casa. Infatti non c’è mercato di abitazioni in affitto in terraferma, come in provincia, per i migranti.

Da tempo le organizzazioni sindacali che si occupano degli inquilini denunciano il fatto che nessuno vuole affittare agli stranieri, figuriamoci un richiedente asilo che presenta come garanzia due buste paga. Soprattutto c’è diffidenza da parte dei proprietari di case e degli altri inquilini di un palazzo, nei confronti di persone che hanno altri usi e costumi. Basti pensare alla “sofferenza” di molti italiani per gli odori di spezie e altri componenti della cucina orientale che caratterizzano le abitazioni dei cingalesi.

Le conseguenze di non trovare casa, per i richiedenti asilo sono immaginabili: chi non si trova in mezzo alla strada viene ospitato nelle abitazioni di connazionali o parenti. Da qui il sovraffollamento di certe abitazioni che sono poi al centro delle proteste degli altri inquilini.

Senza contare il fatto che spesso i migranti hanno pure dei figli minorenni che di certo non possono finire su una strada. La questione rischia di diventare pesante se non passa il concetto di accoglienza diffusa.