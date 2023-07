Rsa degli orrori a San Donà, le violenze arrivano in aula. In 4 vogliono patteggiare, in aula 30 parti civili

Le violenze alla casa di riposo di San Donà arrivano in aula. Udienza preliminare mercoledì in Tribunale a Venezia per una delle vicende più squallide avvenute nella nostra provincia. Sono state depositate una trentina di richieste per la costituzione di parte civile, mentre sono state annunciate tre richieste di patteggiamento e una di messa in prova. Mentre già in fase istruttoria una delle persone indagate è uscita dal processo dopo aver patteggiato 5 mesi e 28 giorni.

Le richieste di patteggiamento annunciate, riguardano gli indagati per minacce. Tra le parti civili che si sono costituite ci sono la Regione, l’Usl 4 Veneto Orientale, l’Isvo (Impresa socio sanitaria Veneto orientale) e la Fondazione Feriolli. Il Comune aveva annunciato la sua costituzione a parte civile. A mercoledì però non c’era traccia di questa decisione. Il sindaco Alberto Teso ha spiegato che nessuno ha comunicato al Comune la data dell’udienza preliminare, quando è possibile costituirsi parte civile.

I difensori degli imputati hanno chiesto di poter visionare le varie richieste di parte civile depositate. La presidente della corte Benedetta Vitolo ha accolto la richiesta e ha rinviato l’udienza a venerdì. Il pm Andrea Petroni non si è opposto.

La Procura contesta una serie di maltrattamenti fisici e psicologici a cinque operatori socio sanitari ora agli arresti, video ripresi da microcamere installate dai carabinieri, dopo le segnalazioni giunte dalla nuova direzione del centro.

Petroni ha diviso in due filoni l’inchiesta, chiedendo il processo con rito immediato per Davide Barresi, 54 anni, catanese (difeso dagli avvocati Giorgio e Luca Pietramala) accusato di maltrattamenti, ma anche di violenza sessuale aggravata: 13 aggressioni a donne impossibilitate a difendersi, in meno di due settimane. Sarà chiamato a giudizio, per le prime tre violenze. L’avvocato Pietramala ora chiederà la riunificazione dei due procedimenti che riguardano il suo assistito.

Il capo d’imputazione formulato dal pm Petroni parla di atti di violenza e di sopraffazione, sia fisica che psicologica, consistenti in ingiurie, minacce, pugni e schiaffi «che determinavano l’instaurazione di un clima di disagio e sopraffazione», proseguito dal 2019 al marzo scorso. A 4 imputati (Badalamenti, Danieli, Pollazzon e Rosiglioni) è stata contestata l’aggravante di aver prodotto con le loro condotte violente la morte di una paziente, deceduta per insufficienza cardio-respiratoria.

Sotto accusa sono finiti anche altri quattro operatori, la cui posizione è però più limitata: Tiziana Re, 56 anni, di San Donà è imputata di un solo episodio di minacce e percosse (uno schiaffo) ad un’anziana; Maria Rosa De Piccoli, 63, Noventa di Piave, Genny Trevisiol, 44, San Donà e Rita Esposito, 62, Musile, del reato di minacce ai danni di un paziente. La posizione di Trevisiol è stata stralciata perché ha optato per il patteggiamento della pena.