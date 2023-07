Mestre, semina il caos in Riviera XX Settembre: tunisino rimpatriato

Aveva seminato il caos alcuni giorni fa in Riviera XX Settembre, lanciando gli arredi di un bar e minacciando il titolare che, per tutta risposta, lo aveva affrontato con una mazza da baseball, tuttavia senza mai usarla.

Nel pomeriggio del 26 luglio il tunisino è stato intercettato dai militari della Finanza in centro a Mestre e accompagnato al Centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca d’Isonzo in attesa del rientro in Tunisia.

L’uomo è stato preso grazie ai servizi interforze organizzati dalla Questura di Venezia per il contrasto al degrado ed alla criminalità nella zona del Quartiere Piave, in linea con quanto disposto dal Prefetto Michele di Bari.

L’escalation di violenza di cui si era reso protagonista il magrebino era stata ripresa in un video che aveva fatto il giro dei social e dei gruppi Whatsapp.

Attraverso l’attento monitoraggio delle fonti social e di Internet, gli operatori di Polizia sono riusciti a risalire all’identità del responsabile per poterlo poi rintracciare.

L’uomo, irregolare sul territorio, aveva collezionato nel corso del suo soggiorno in Italia svariati precedenti penali, essendo stato denunciato ancora minorenne per reati di furto, resistenza a pubblico ufficiale e comportamenti violenti sia nei confronti delle forze dell’ordine che degli operatori impegnati nelle comunità nelle quali era stato ospitato.

Nel territorio veneziano, in particolare, lo straniero era stato più volte denunciato dalle Volanti della Questura e dalla polizia locale di Venezia per i reati di porto di armi od oggetti atti ad offendere, rapina e furto.

A fine aprile di quest’anno, inoltre, era riuscito a fuggire dal Centro di permanenza per i rimpatri di Milano durante il transito verso l’aeroporto per il suo rimpatrio.