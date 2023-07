Mestre ritrova la sua fumetteria in centro: «Sarà punto di incontro per i ragazzi»

Non è durato nemmeno un paio di mesi il “vuoto” lasciato a Mestre dalla chiusura della storica Supergulp. Mercoledì 26 luglio a poca distanza, in via Mestrina, ha aperto Multiverse Comix, la nuova fumetteria che si pone in «continuità relativa», come spiegano con un sorriso i titolari, rispetto alla precedente.

Il “relativo” è dato dal comune universo narrativo (manga a fare da padroni ovviamente, ma anche moltissimi fumetti americano e graphic novel, con spazio per gli autori italiani), dalla clientela, già numerosissima il primo giorno e non tanto per curiosità quanto proprio per riprendere le abitudini di lettura sospese in parte negli ultimi mesi, ma soprattutto dal titolare. Marco De Cassan, che proprio da Supergulp proviene, così come i due soci che gli daranno una mano in questa nuova impresa.

«Era da tempo che pensavo ad una attività in proprio», spiega Marco, 37 anni e da alcuni anni “volto” del fumetto a Mestre soprattutto tra i ragazzi più giovani, «e l’occasione giusta è arrivata probabilmente al momento e nel posto giusto. Abbiamo avuto la fortuna di trovare in pieno centro a Mestre un negozio sfitto ma con strutture già in gran parte pronte per una riapertura, e abbiamo dunque deciso di tentare l’impresa da soli. Mestre dopotutto non poteva restare scoperta di un importante punto di incontro per ragazzi e adulti e di una ricchezza culturale come il fumetto che, ricordiamolo, è una forma d’arte e non solo una cosa per bambini». L’intenzione è quella di diventare, dunque, non solo un luogo di vendita di fumetti ma qualcosa di più.

«Qui si troverà ovviamente, anche se per lo meno in partenza in forma ridotta, la varietà di fumetti che i clienti erano soliti trovare prima. Ma noi vogliamo soprattutto essere parte integrale della città e della vita culturale di Mestre. Per questo abbiamo intenzione di collaborare con le altre realtà commerciali, soprattutto quelle rivolte alla cultura cosiddetta “nerd” creando una rete assieme a loro e alle moltissime associazioni culturali, con incontri, presentazioni di autori, partecipazioni con ospiti alle manifestazioni che si svolgeranno in città».

L’esordio da questo punto di vista potrebbe già avvenire a ottobre, con la presenza alle iniziative che l’associazione VeneziaComix sta organizzando per il Forte Marghera. Numerosissimi già dal primo giorno di apertura i clienti, soprattutto tra quelli “orfani” della storica Supergulp, la fumetteria del centro attiva da quasi quarant’anni e che poco meno di due mesi fa ha chiuso i battenti per il fallimento della Rem srl che gestiva il negozio di Mestre e quello omonimo di Milano.

«Un fulmine a ciel sereno», dice Giulio, un cliente storico che si è presentato all’apertura di Multiverse tra i primi, «Il giorno prima ero passato a prendere un paio di fumetti, e il giorno seguente ho trovato le serrande abbassate senza che nessuno mi avesse detto nulla. Sono stato per anni un cliente fedele di Supergulp, ed ora ho intenzione di seguire Multiverse Comix fin dall’apertura perché per me sono quasi una famiglia, che mi sa consigliare nel modo giusto ma anche dissuadere dal prendere qualcosa che sanno non mi piacerà, anche a costo di rimetterci il loro guadagno». E a proposito di consiglio, tra i primi clienti una bambina di otto anni attratta dai manga giapponesi. Anche per lei, l’aiuto per il primo acquisto e all’apertura della prima pagina un sorriso soddisfatto.