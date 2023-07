Riviera, 10 famiglie a rischio evacuazione dopo il maltempo. Altra pioggia e grandine nel Portogruarese

Una decina di famiglie di Dolo rischia di finire in strada nei prossimi giorni se i danni alle abitazioni dovessero acuirsi con l’arrivo di nuove precipitazioni. I paesi della Riviera colpiti dal maltempo sono Dolo, Fiesso, Fossò, Stra, Pianiga, Campagna Lupia e Camponogara e, nel Miranese, Santa Maria di Sala.

Il maltempo sabato scorso e lunedì ha fatto danni a Mira e Mirano. «I danni solo nel nostro Comune» ribadisce il sindaco di Dolo Gianluigi Naletto «ammontano a 50 milioni di euro di cui 6 alle strutture pubbliche. Nel nostro territorio oltre l’80 % delle famiglie ha avuto danni a case e abitazioni. Registriamo il caso di 10 abitazioni in cui i danni ai tetti provocati dalla grandine dei giorni scorsi hanno provocato infiltrazioni copiose che rischiano di rendere inabitabili gli edifici. Con la protezione civile e i pompieri stiamo cercando di intervenire in emergenza. Se la situazione dovesse aggravarsi a queste 10 famiglie dovremo trovare un’abitazione, visto che per loro scatterebbe l’evacuazione».

Nel Portogruarese

Violenta e non prevista, semina danni ai vigneti del pregiato vino doc Lison Pramaggiore, al mais e alla soia. È la grandinata che mercoledì pomeriggio, attorno alle 16. 30, si è abbattuta a sorpresa nei territori di Pramaggiore, Annone Veneto, San Stino e Portogruaro. Conseguenze da allerta gialla.

Per avere un’entità certa dei danneggiamenti si dovrà attendere fino a giovedì, ma alcuni agricoltori hanno lamentato già danni alle viti, ortaggi e appezzamenti terrieri. La grandine era composta da chicchi di dimensione “normale”, ma in alcuni casi la grandezza era simile a quella di un’albicocca. Nulla a che vedere, certamente, con la grandine che ha seminato distruzione a Mortegliano.

La pioggia mista a grandine che ha colpito il Portogruarese

La grandine ha provocato ulteriori problemi nel mandamento portogruarese. A Pramaggiore le zone più colpite sono state quelle di Blessaglia e Belfiore. Il sindaco Fausto Pivetta ha compiuto un breve monitoraggio. Il territorio aveva patito le conseguenze della tempesta, accompagnata sempre da gradine, tra il 24 e il 25 luglio. «Ci sono danni, ma da come ho appreso non paiono significativi» ha tranquillizzato Pivetta.

Annone Veneto, invece, ha registrato conseguenze significative alle colture nelle località di Loncon e a Polvaro. «Mais, soia e vigneti hanno subito danni nei miei appezzamenti» ha sottolineato il presidente del consorzio di Bonifica Veneto orientale, Giorgio Piazza «per avere contezza esatta dei danni complessivi occorre qualche giorno».

Coldiretti conferma che la notte tra il 24 e il 25 molti vigneti sono stati danneggiati a Cinto Caomaggiore e a Pramaggiore. Infine, a Lison, i vigneti erano stati colpiti nel fortunale del 13 luglio e non solo. Lo conferma Luciano Moretto. «Nell’ultima grandinata Pramaggiore centro è stata risparmiata» ha detto il presidente della Mostra dei Vini «su Lison invece si era abbattuta la violenza del maltempo e molte uve sono andate perse».