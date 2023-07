Operaio di Gruaro cade dalla scala: ricoverato in Terapia intensiva

Nuovo incidente sul lavoro, stavolta all’estero, in Romania. Ferito gravemente un imprenditore di Gruaro, in trasferta per lavoro nel paese dell’Est. D. M. , 49 anni, stava lavorando su una scala in un complesso industriale, quando all’improvviso i pioli si sono sgretolati: è finito malamente a terra da un altezza di diversi metri, cadendo violentemente sul pavimento. È stato operato d’urgenza. Ora non è più in pericolo di vita, ma resta ricoverato in terapia intensiva.

È il terzo incidente sul lavoro che riguarda un cittadino portogruarese negli ultimi 15 giorni, il quarto se consideriamo la morte dell’autista Massimiliano Pagnoni, deceduto nel furgone della sua azienda, la Lav-In.

Secondo una prima ricostruzione, a Brasov, sembrava tutto procedere per il meglio, poi a un certo punto la scala dove era salito l’imprenditore ha ceduto, apparentemente senza una precisa causa scatenante, probabilmente perché non messa in sicurezza. La caduta a terra è stata molto rovinosa. Il 49enne poteva subire conseguenze ancora più impattanti.

L’uomo dopo la caduta è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è arrivato in condizioni preoccupanti. Lì è stato preso in carico dai medici e operato d’urgenza. Al momento la situazione è stazionaria. Il ciclo di cure al quale è sottoposto è invasivo, pertanto resta in prognosi riservata. Non è dato sapere quando potrà ritornare in Italia. Secondo i medici rimarrà ricoverato fino a che i miglioramenti non saranno evidenti e tali da permettergli di affrontare il viaggio di ritorno in sicurezza.

Il tema della sicurezza sul lavoro rappresenta un nodo da affrontare, alla luce dei numerosi episodi verificatisi in zona. Sabato sera a Bibione un 54enne di Padova era rimasto gravemente ferito agli arti inferiori, dopo una caduta dalla giostra che gestisce al luna park Adriatico. L’uomo è volato da 5 metri e l’impatto al suolo gli ha provocato la frattura di entrambi i piedi. Resta ricoverato a Portogruaro.

Nei giorni scorsi era deceduto, dopo 3 giorni di agonia, Roberto Gorgato, 60 anni. Il docente dell’Ipsia D’Alessi di Portogruaro, residente a Summaga ma originario di Pradipozzo, è morto dopo un incidente sul lavoro. Era salito sul tetto di una casa per riparare l’antenna del televisore di un suo amico, in via delle Canne Viole a Lison. In precedenza, la morte di Massimiliano Pagnoni. Gli incidenti hanno riguardato i settori più diversi, ma coinvolto in tutti i casi dei lavoratori.