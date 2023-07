Morto a 26 anni, Musile saluta Nicolas con i palloncini e il corteo di auto sportive

Il feretro portato in spalla dagli amici all’ingresso e all’uscita della chiesa. E poi il corteo funebre scortato fino al cimitero dalle auto d’epoca e sportive, che Nicolas tanto amava. Un fragoroso applauso ad accompagnare il volo dei palloncini bianchi e azzurri, lanciati in cielo. E il cordoglio delle istituzioni.

Tutta Musile si è fermata oggi pomeriggio, 27 luglio, per l’addio a Nicolas Maritan, il giovane di 26 anni che ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica a Jesolo in via Ca’ Gamba. Nicolas era appena sceso dall’auto di un amico, quando è stato travolto da un’altra vettura che è sopraggiunta. Un impatto terribile, che non gli ha lasciato scampo.

Nicolas Maritan, morto a 26 anni

Per l’ultimo saluto al 26 enne la chiesa di San Donato era gremita. In tantissimi sono rimasti all’esterno, sul sagrato assolato dov’erano state posizionate diverse sedie, oppure cercando un po’ di refrigerio all’ombra delle navate laterali.

A testimoniare il cordoglio dell’intero territorio erano presenti le istituzioni. La sindaca di Musile, Silvia Susanna, accompagnata dall’intera giunta comunale e dal gonfalone della città, listato a lutto. E poi il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, insieme al consigliere regionale Lucas Pavanetto.

Il feretro di Nicolas Maritan portato dagli amici (foto Vianello)

C’erano soprattutto moltissimi giovani. Gli amici di Nicolas, i colleghi di lavoro dell’agenzia immobiliare “L’arte di abitare” di piazza Drago. Alcuni membri del gruppo Angry Eagles u.s. Cars di Motta di Livenza, che riunisce appassionati di auto americane, hanno parcheggiato all’esterno delle chiese cinque auto d’epoca e sportive, tra cui una Corvette, una Ford Mustang, un potente pick-up e anche una Ferrari, che poi hanno scortato il carro funebre fino al cimitero.

Nella sua omelia il parroco don Flavio Zecchin si è soffermato sulle tante tragedie che hanno scosso Musile in questi mesi, con la città che ha pagato un pesantissimo tributo di sangue con troppe giovani vite spezzate.