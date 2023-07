Chirignago in corteo per dire no alla violenza. A Mestre le associazioni si riprendono il parco

Chirignago rigetta la violenza e lo fa con un corteo di oltre 400 persone riunite in pochissimo tempo: mamme bambini, nonni, negozianti. Tra la folla c’è Giovanni Rusi, il giovane di 19 anni che giovedì scorso è stato steso a terra con un pugno per 20 euro. Ha una benda in fronte, dove è stato suturato, diverse escoriazioni. Cammina assieme agli amici. Tra loro c’è il papà, Luca, che con la mamma ha lanciato l’iniziativa pacifica.

«Non è una manifestazione contro nessuno» spiega, «siamo scesi in strada per dire che noi siamo uniti, che Chirignago non è violenta nè degradata, ma è parte di una comunità responsabile, è un quartiere compatto e consapevole». Giovanni, studente lavoratore ha moltissimi amici, così i genitori. Il papà si dice colpito da una così grande risposta, il figlio invece se lo aspettava.

Picchiato per 20 euro a Mestre, il racconto di Giovanni: "Mi ha preso alla sprovvista"

Sorpreso? «No. Mi aspettavo tanta gente, perchè Chirignago è piccola ma è unita grazie alla parrocchia e sono contento». In corteo tre sacerdoti, don Gianni Fazzini giunto da Quarto d’Altino, amico della famiglia, don Mario Liviero, e il parroco don Roberto Trevisiol, in bici. Tutti a passo lento. Tra i presenti il consigliere Emanuele Rosteghin, mentre a fine corteo è arrivata l’assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce.

Da Chirignago al centro città. Almeno duecento persone, giovedì pomeriggio, hanno affollato il parco di via Tasso, improvvisando un’allegra anguriata, per riportare la normalità in un’area verde dove spesso si assiste a risse e mercatini dell’usato e del rubato, finiti al centro delle cronache.

L'anguriata nel parco di via Tasso a Mestre

La rete di associazioni “Riprendiamoci la Città” ha deciso di dar vita a una manifestazione in un’altra area “rossa” di Mestre. Tra i presenti rappresentanti delle tante associazioni, gruppi, comitati che hanno deciso di fare proposte concrete per migliorare il territorio. Sergio Firpo, Nicola Ianuale, Fabrizio Preo, solo per citare qualche nome. Ma anche Stefano Sorteni, Michele Boato, Kamrul Syed, Maria Laura Faccini, Daniela Lacagnina, Vittoria Scarpa, Roberto Calligari e moltissimi altri, cui si sono aggiunti molti consiglieri comunali.

Mestre, il racconto del rapinato: "Quell'uomo voleva i soldi e mi ha pure ringraziato"

«Vogliamo far sentire la nostra presenza» spiega Firpo «a tutta la città». «Serve più attenzione e cura» gli fa eco Faccini «dovrebbero esserci ex poliziotti o carabinieri con una pettorina i quali facciano capire che le istituzioni ci sono». «Questa è la strada giusta» commenta Sorteni «Dobbiamo riprenderci gli spazi in modo spontaneo e rompere l’ “alleanza” suicida tra acquisto di merce usata-rubata e lo spaccio».

Fabrizio Preo ha tentato di convincere le badanti sedute sulle panchine a non acquistare più merce di dubbia provenienza. «C’è bisogno di un recupero della qualità della vita in centro» aggiunge Calligari «in questa zona il livello di degrado non è accettabile». Tra loro Ezio Conte, il quale racconta dei furti subiti nel suo garage e Vincenzo Palermo, un giovane che sabato sera è stato rapinato da uno straniero che ha finto di avere un coltello, facendosi consegnare tutto il denaro.