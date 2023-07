Chioggia, travolge un pedone e si schianta: morto un motociclista di 20 anni, gravissima una donna

Incidente mortale attorno alle 17 di giovedì 27 luglio a Chioggia lungo viale della Stazione, a ridosso del ponte Cavanis: la vittima è un motociclista di 20 anni (che avrebbe compiuto domenica), S.M. di Piove di Sacco, che stando a quanto appreso sarebbe finito rovinosamente contro alcuni paletti a bordo strada per evitare – invano – una ragazza che stava attraversando sulle strisce pedonali e che alla fine è stata centrata

La dinamica, in ogni caso, è in corso di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale di Chioggia. L’impatto contro i paletti è stato violentissimo e per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi da parte del Suem 118.

Gravissime le condizioni della donna di nazionalità francese che stava attraversando: è stata intubata e trasportata d’urgenza all’ospedale di Mestre