Il Comune di Venezia non fa marcia indietro: a Sacca Fisola chiude la scuola XXV Aprile

Sul futuro della scuola dell’infanzia XXV aprile, l’amministrazione non retrocede. A settembre non riaprirà e i bambini saranno trasferiti nelle altre scuole della Giudecca, la Duca d’Aosta e la San Francesco.

Se ne è discusso durante la commissione congiunta comunale e municipale, alla quale hanno partecipato anche delle mamme, la presidente della scuola, Jenny Belgrado, il sindacalista Cgil Paolo d’Agostino e Raffaele Bolani della Consulta civica veneziana.

«Cito una frase del sindaco: ci giudicheranno i bambini. E lo faranno anche quelli di Sacca Fisola a cui state togliendo una scuola», commenta.

La stessa frase viene ripresa anche dall’assessora Besio: «Se è vero che ci giudicheranno i bambini, io dico che qui si valorizza il contesto educativo e si arricchisce il territorio, dando un servizio in più». La motivazione alla base della chiusura è infatti pedagogica: il ridotto numero di bambini (6 quelli iscritti entro il termine) limiterebbe la socializzazione e non garantirebbe una buona riuscita del progetto pedagogico.

La decisione non è piaciuta alla minoranza, con la consigliera dem Monica Sambo che ha definito la chiusura un «fatto molto grave, una mancanza di rispetto verso le famiglie che vogliono rimanere sull’isola».

Secondo l’opposizione, la Cgil e la presidente della scuola, i bambini sarebbero 10, se l’amministrazione accettasse anche chi è arrivato oltre il termine.

Su questo Besio è perentoria: «Le iscrizioni dipendono da un regolamento che ne stabilisce i tempi e le modalità, e vanno rispettati».

«Se vogliamo riportare l’attenzione alla residenzialità si deve partire dai servizi», continua Sambo. Besio scuote la testa e al momento di rispondere, dopo aver ascoltato tutti, lo dice chiaramente: «È evidente che questa è una discussione politica, non ho sentito nessuno di voi parlare del benessere del bambino, mi stupisco che non sia uscito il discorso del bosco dello sport», ironizza, «Il comune è sempre stato in prima linea per il confronto, abbiamo tenuto un approccio dialogante fin dall’inizio, che è stato poi inquinato e trasformato in un tavolo sindacale» continua, guardando il sindacalista D’Agostino, «in tutto ciò, si è smesso di parlare dei bambini».

L’assessora, e con lei anche l’ingegnera Grandese e la coordinatrice pedagogica Concolato ribadiscono come alla Duca d’Aosta i bambini potranno essere seguiti da educatrici con un’adeguata formazione e il numero di iscritti permetterà una buona socializzazione, fondamentale per la crescita.

Non ci sta Belgrado, che ribadisce: «Lotteremo fino alla fine perché la nostra scuola resti aperta, parliamo di bambini, non di numeri».