Al Majorana di Mirano i centini sono 23. Record in 5D Scientifico: tre lodi

Terminata l'emergenza Covid anche per gli esami di maturità che quest'anno hanno visto il ritorno delle due prove scritte più il colloquio orale. Un rientro nella normalità un po' temuto da molti studenti al liceo Majorana di Mirano ma che, alla fine, a quanto riferito dagli stessi candidati, vissuto con tranquillità, grazie anche al lavoro degli insegnanti che li hanno seguiti con passione e professionalità.

All'Istituto di via Matteotti, quest'anno, i centini sono stati 23, di cui 6 premiati dalla lode (erano stati 34 con 12 lodi l'anno scorso). La parte del leone l'ha fatta l'indirizzo scientifico con ben 17 candidati che hanno raggiunto il massimo dei voti e 5 lodi mentre il linguistico e classico appaiati con 3 centini ciascuno, una lode per il linguistico, nessuna per il classico.

Questi i bravissimi: 3A Classico: Giorgia Ravaziol, 3A Classico: Claudia Surace; 3B Classico: Dora Feltrin; 5L A Linguistico: Angelica Costa, 5L C Linguistico: Cristina Huang (lode), 5L C Linguistico: Giorgia Varuzza

5A Scientifico: Sofia De Pieri (lode), 5A Scientifico: Tommaso Mazzucato, 5A Scientifico: Pietro Tegon, 5C Scientifico: Michele Gini (lode), 5C Scientifico: Gabriele Scaggiante, 5CScientifico: Sofia Sist, 5F Scientifico: Alice Sanguin, 5F Scientifico: Francesca Stevanato, 5G Scientifico: Laura Ceoldo, 5G Scientifico: Tommaso Pedenzini, 5G Scientifico: Leonardo Sivori, 5G Scientifico: Angela Vettore, 5E Scientifico: Asia De Zorzi, 5E Scientifico: Francesco Giordano, 5D Scientifico: Angela Favaro (lode), 5D Scientifico: Erica Novel (lode), 5D Scientifico: Elisa Trevisan (lode).

Straordinario il risultato della 5D dello scientifico che si è aggiudicata ben tre lodi con Elisa Trevisan, Erica Novel e Angela Favaro.

Elisa Trevisan

“Pensavo di essere andata male nella prima prova”, racconta Elisa, “avevo scelto la traccia su Piero Angela e invece è andata benissimo. Mi sono già iscritta ad Economia Aziendale a Venezia, penso possa aprirmi molte strade.”

Angela Favaro

“L'esame era commisurato con quanto fatto durante l'anno” aggiunge Erica “il rapporto con gli insegnanti è stato molto buono, ora mi sono iscritta a Fisica a Padova, vorrei tentare la strada della ricerca.” “Anch'io ho scelto la traccia su Piero Angela", dice Angela, “Avevo molto da dire, poi la prova di matematica è andata liscia, avevamo un bravo professore. Ero rappresentante di classe e ho tenuto i rapporti con i docenti e c'è stato sempre un buon dialogo. Il ritorno al pre Covid? Credo fosse necessario anche per affrontare meglio l'Università. Io ho fatto i test di ammissione a Medicina”.

Giorgia Surace

Singolare il percorso, invece di un'altra centina dello scientifico, Sofia Sist: “Mi affascina l'arte” racconta “vorrei fare l'architetto o il designer d'interni ma se non passerò il test farò filosofia. Mi piacevano sia le materie umanistiche che quelle scientifiche, ho scelto lo scientifico perché la matematica poteva aprirmi più possibilità”.

Sofia Sist

“Ero un po' agitata ma poi è andato più liscio del previsto” spiega la centina con lode dello scientifico 5A Sofia De Pieri, scout a Mira “Come prima prova avevo scelto quella sull'attesa ai tempi di Whatsapp, ora punto ad entrare a Medicina a Padova, nel campo della ricerca, altrimenti Ingegneria Biomedica”.

Francesco Giordano

“Vorrei fare il medico chirurgo nelle zone del mondo dove c'è più bisogno” afferma perentorio Francesco Giordano “a settembre saprò se sono entrato a Medicina a Padova. Ma mi piace anche il giornalismo, gioco a Rugby a Mirano e suono la chitarra”.

Dora Feltrin

“La commissione era tranquilla ma non ci ha regalato nulla” spiega Dora Feltrin, centina del Classico “le prove erano toste ma me la sono cavata bene, ora vorrei fare Scienze della Formazione primaria per poi entrare nel mondo dell'insegnamento”.

L'unica lode in ambito linguistico è stato quello di Cristina Huang che proseguirà all'estero i suoi studi: “Ho affrontato l'esame con grande tranquillità” racconta “sono soddisfatta perché mi sono impegnata molto. Vorrei ringraziare gli insegnanti che mi hanno dato molto, specie quelli di lingue, ora andrò ad Amsterdam a studiare Scienze Sociali in ambito multidisciplinare”.