Intervengono per una lite al Lido: trovano in casa un chilo di droga

Intervengono per una lite in famiglia e arrestano un 50enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

È successo lunedì pomeriggio e ad arrestare l’uomo sono stati gli agenti del Servizio Sicurezza Urbana della Polizia locale che hanno impiegato pure una unità cinofila. Sequestrato un chilo di sostanza stupefacente tra marijuana e hashish.

La scoperta della droga la si deve all’intuito di un giovane agente. Tutto ha inizio quando alla centrale della Polizia locale arrivano alcune chiamate di cittadini allarmati perché dalle finestre di un appartamento al secondo piano di una palazzina vedono uscire vari oggetti. Suppellettili che vengono lanciati da due persone che stanno litigando tra loro. La gente teme che qualcuno rimanga ferito. Ma non solo tra i contendenti, ma pure tra chi passa all’eterno e può venire colpito.

La centrale invia sul posto due pattuglie. Anche gli agenti notano che nell’abitazione c’è del trambusto.

Uno degli uomini del commissario Gianni Franzoi suona al campanello.

La situazione all’interno dell’abitazione torna alla normalità. Ad un’apparente normalità.

Quando un uomo apre la porta l’agente si qualifica e chiede il motivo di quel comportamento che non solo disturbava i vicini ma metteva in pericolo la sicurezza di altre persone.

L’agente che stava cercando di capire il motivo di tanta confusione guarda all’interno dell’abitazione e si accorge di alcuni oggetti appoggiati su un tavolo.

Gli basta poco per capire che i veri motivi della lite potevano essere riconducibili a qualche cosa che poteva trovarsi nell’abitazione e cioè della sostanza stupefacente. Infatti gli oggetti visti vengono solitamente impiegati per lavorare sostanze stupefacenti come marijuana e hashish.

L’agente dopo essersi confrontato con i colleghi ha chiesto alla centrale l’invio sul posto di una unità cinofila perché avevano deciso, sentito anche il magistrato e il comando, di perquisire l’appartamento perché avevano il sospetto che all’interno vi fosse nascosta della sostanza stupefacente.

Intuito dell’agente che hanno trovato conferme grazie al cane antidroga. Senza il cane il lavoro degli agenti sarebbe stato ben più lungo. Appena l’agente a quattro zampe è entrato in azione ha fatto capire di avere trovato le tracce della sostanza. Prima in un posto e poi successivamente in un altro il cane ha scovato dei panetti di marijuana e di hashish.

Terminata la perquisizione la droga trovata pesava all’incirca un chilo. Troppa per farla passare ad uso personale. A quel punto gli agenti hanno portato in ufficio il 50enne a cui era riconducibile la droga: è stato arrestato e portato in carcere.