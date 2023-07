Funerale bloccato per l’autopsia, appello dei figli: «Fateci seppellire papà»

Acquisita la cartella clinica di Paolo Palamin, l’anziano artista e artigiano de La Salute di Livenza morto due settimane fa a 50 giorni da un incidente. C’è anche un indagato per omicidio stradale, ovvero l’altra persona coinvolta nello schianto. Ma è un atto dovuto.

I familiari lanciano un appello: “Siamo perfettamente consapevoli che è un periodo di ferie, ma l’autorità giudiziaria faccia il possibile per consentirci di dare una degna sepoltura al nostro caro”. L’accorato appello, rivolto alla Procura di Pordenone, è quello dei due figli di Paolo Palamin. Non c’è la data dei funerali perché sono stati bloccati.

Palamin era rimasto coinvolto in un tremendo incidente alle 8.30 del mattino del 25 maggio scorso all’intersezione tra via Regadura e via Alfieri, nella stessa La Salute: la sua vecchia Renault 5 si era scontrata con una Citroen C3condotta da un diciannovenne, anche lui del posto, M.R., per cause al vaglio della polizia locale di San Stino. Un urto violentissimo, la sua vettura è andata praticamente distrutta.

L’anziano era stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale dell’Angelo di Mestre e poi era stato trasferito nel nosocomio di Portogruaro: non si era mai ripreso e purtroppo l’8 luglio è spirato.

Il Pubblico Ministero della Procura di Pordenone, Andrea Del Missier, ha quindi automaticamente aperto un procedimento penale per omicidio stradale in capo al giovanissimo automobilista di controparte e i familiari della vittima, si sono rivolti a Studio3A-Valore S.p.A. e all’avvocato Andrea Piccoli per essere assistiti.

Il Sostituto Procuratore aveva rilasciato il nulla osta per i funerali, ma i congiunti e i loro patrocinatori, anche in virtù dell’ampio lasso di tempo intercorso tra l’incidente e il decesso, hanno ritenuto opportuna un’autopsia per stabilire le esatte cause della morte e confermare la diretta correlazione con le lesioni riportate nell’incidente.

Il 13 luglio è stata quindi presentata una formale richiesta in tal senso al magistrato, che ha ritenuto l’istanza degna di accoglimento, tanto da porre subito sotto sequestro la salma che si trova nell’obitorio dell’ospedale di Portogruaro, e da bloccare quindi le esequie, che erano state inizialmente fissate per sabato 15 luglio. Da allora, tuttavia, i congiunti di Palamin non hanno più ricevuto alcuna notizia ufficiale dalla Procura di Pordenone relativamente all’esame. Di qui dunque il loro appello affinché l’accertamento venga concluso al più presto e si possa quindi rifissare la data di un funerale che sarà di certo partecipatissimo.