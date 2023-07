Investito in bicicletta a Dolo, 11enne grave

Scontro fra un’auto e una bicicletta: un ragazzino di 11 anni cade e batte violentemente la testa ferendosi in modo serio.

Il fatto è successo nel tardo pomeriggio di martedì 25 luglio in via Luigi Nono. la strada che si trova poco distante dagli impianti sportivi comunali.

Verso le 18 il ragazzino stava percorrendo la strada quando, forse per una distrazione o una manovra audace, e comunque per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto che transitava a velocità non sostenuta.

L’Audi condotta da un giovane del posto si è scontrata con la bicicletta. Il ragazzino è caduto a terra battendo violentemente la testa e restando semi svenuto sull’asfalto. A prestare immediatamente soccorso al ragazzino che perdeva sangue dalla testa sono stati i passanti e anche il conducente dell’auto.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale per rilevare il sinistro mentre a supporto sono arrivati anche i carabinieri della tenenza di Dolo. Sono stati fatti scattare subito i soccorsi sanitari e vista la situazione che, in un primo momento sembrava grave, è stato fatto arrivare sul posto l’elisoccorso dall’ospedale di Padova

. Il ragazzino è stato immobilizzato e portato via. Arrivato a Padova gli è subito stata fatta una Tac per verificare se vi fossero emorragie in corso ma fortunatamente il riscontro è stato negativo. I

l bambino è rimasto comunque ricoverato all’ospedale di Padova per monitorare le possibili evoluzioni del quadro clinico nelle prossime ore.