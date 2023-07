Cinto, il cordoglio di Confartigianato per il fotografo e negoziante Claudio Mio

Il giorno dopo il funerale, arriva il commiato di Confartigianato per Claudio Mio, lo storico fotografo e negoziante di bomboniere di Cinto Caomaggiore. L'uomo ha donato le cornee come ha riferito la moglie. “Era persona generosa e anche questo gesto lo ha dimostrato”.

Il Presidente della Federazione Comunicazione Servizi Innovativi della Confartigianato portogruarese, Vincenzo Zollo, lo ricorda per la grandissima passione che dimostrava nell’attività di fotografo, nella cura dei dettagli e della qualità delle immagini, per la sua ricerca di servizi innovativi e per le capacità artistiche. Capacità che gli valsero anche un riconoscimento per le creazioni artistiche nell’ambito della Rassegna Nazionale Arte e Lavoro, consegnatogli nel 1977 dall’allora Ministro del Lavoro Tina Anselmi.

Per il neo eletto presidente della Confartigianato-Imprese Veneto Orientale, Luca Geronazzo, non si può non essere riconoscenti a Claudio Mio che, “proseguendo l’attività di fotografo del padre, per oltre 60 anni è stato tra le più belle e significative testimonianze dell’artigianato del nostro territorio, con lavori e opere che ne manterranno per sempre viva la memoria”.