Barca a vela contro gli scogli a Malamocco durante il maltempo, l’occupante sotto choc

Perde il controllo della sua barca a vela per il maltempo nella mattinata di lunedì 24 luglio, paura per un uomo salvato dai carabinieri.

I militari della Motovedetta del comando di Chioggia, durante un servizio di polizia marittima a bordo del gommone, al termine del canale lagunare di Pellestrina, in località San Pietro in Volta, hanno soccorso un natante a vela finito sulla scogliera frangiflutti presente all’inizio dell’imboccatura di porto di Malamocco.

A bordo vi era una persona di mezz’età che, alla vista del gommone dell’Arma, iniziava a sbracciarsi per richiamare l’attenzione dei militari ai quali, una volta avvicinatesi, chiedeva aiuto riferendo di aver perso il governo delle vele della sua imbarcazione per via del forte vento e che il motore ausiliario fuoribordo non si accendeva.

L’uomo appariva emotivamente provato, probabilmente sotto shock per l’accaduto. Considerato il forte vento e la corrente che facevano sbattere ripetutamente il natante sui massi della diga, temendo l’imminente rottura dello scafo con possibili gravi conseguenze per l’occupante, non potendolo recuperare l’uomo in sicurezza poiché a ridosso dei frangiflutti, i militari procedevano - dopo alcuni tentativi e con non poca fatica - a disincagliare la barca a vela tirandola con una cima e allontanandola dalla diga, traendo così in salvo l’occupante.

A quel punto hanno trainato l’imbarcazione, non più in grado di proseguire autonomamente, al più vicino punto d’attracco sicuro, individuato all’interno del limitrofo porticciolo-rifugio di Alberoni-Malamocco. Quanto all’occupante, ha riferito di non aver subito traumi o ferite e di non aver bisogno di cure mediche. Dopo qualche minuto ha ritrovato alche la calma e la piena lucidità.