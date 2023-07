Venezia, orari e limitazioni agli alcolici. Ordinanza contro movida molesta e addii al celibato “foresti”

Stretta in arrivo sulla movida veneziana e mestrina. Era nell’aria da tempo dopo i continui episodi degli ultimi mesi, ora ci siamo: nelle prossime ore il sindaco Luigi Brugnaro firmerà un’ordinanza che imporrà regole più severe per i locali e i consumatori che frequentano le zone più vivaci della città.

Per evitare problemi di ordine pubblico, è prevista una stretta sugli orari di apertura e sulla vendita di alcolici. Per sapere nel dettaglio le misure decise dal Comune, però, bisognerà attendere tra oggi e domani.

Nulla trapela infatti dall’incontro di ieri tra l’assessore al commercio Sebastiano Costalonga e l’assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce durante il quale si è parlato proprio di movida e di nuove restrizioni.

Continue segnalazioni, episodi di risse, schiamazzi notturni, bicchieri infranti a terra o abbandonati per strada. Tanti i nodi da risolvere.

Al punto che in certe zone della città, la vita dei residenti durante i fine settimana è diventata un inferno. Basti pensare a zone come campo Santa Margherita, fondamenta degli Ormesini, campo Bella Vienna.

Ma anche riviera XX Settembre a Mestre. Qui nei weekend la notte non si dorme, si viene svegliati di soprassalto dalle urla dei ragazzi ubriachi, dalle feste di laurea moleste, da risse.

Regole, controlli e responsabilità: queste le parole chiave intorno alle quali girerà la nuova ordinanza. Nel primo caso, arriveranno restrizioni alla vendita di alcolici e alle aperture oltre certi orari. Un vero e proprio giro di vite per rispondere alle richieste della cittadinanza. Ma anche per premunirsi.

Desta infatti preoccupazione anche a Venezia la recente sentenza pronunciata dalla Cassazione, che partendo da un caso nel Bresciano stabilisce la responsabilità del Comune per i danni legati alla movida non regolata. Ecco perché l’esigenza di tutelare da un lato il benessere dei cittadini e dall’altro il diritto al lavoro e al divertimento si fa sempre più delicata.

Quanto ai controlli e alla responsabilità, un ruolo chiave dovranno giocarlo i pubblici esercizi. Come già auspicato in uno dei recenti sopralluoghi dall’assessore Costalonga, l’auspicio del Comune è che sempre più pubblici esercizi si dotino di vigilanza privata da posizionare agli ingressi dei locali.

Magari facendo anche squadra, in modo tale da spalmare i costi e di garantire comunque una copertura e un controllo in una determinata area.

A monte dei controlli e delle regole più strette, resta poi un problema di civiltà. Un esempio su tutti: i tanti addii al celibato e al nubilato che ogni fine settimana continuano a svolgersi in giro per Venezia, scambiando la città per una sorta di parco divertimenti con la sola funzione di ubriacarsi. Accanto a quei locali che di queste comitive non vogliono più saperne - e ce ne sono - restano anche quei locali che invece non si fanno problemi ad accogliere gruppi molesti e ubriachi pur di vendere qualche spritz in più.