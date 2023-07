Ex direttore delle Poste trovato morto in casa a 66 anni

È stato trovato morto, sabato sera, nel bagno di casa l'ex portalettere e direttore delle Poste, Giuseppe Gardiman: non rispondeva più al telefono. Aveva 66 anni. L'uomo, che viveva da solo dopo la perdita dei genitori, è stato trovato esanime da un cugino.

Il magistrato di turno della Procura di Pordenone ha concesso il nulla osta alla sepoltura. Giuseppe Gardiman, che lascia nel dolore i cugini e pochi altri parenti, verrà ricordato nel rosario in suffragio martedì 25 alle 19.30, nell'Abbazia di Summaga, cittadina in cui viveva. I funerali dell'uomo verranno invece celebrati mercoledì alle 16, sempre nell'Abbazia.

Giuseppe Gardiman ha segnato la storia delle poste nel territorio portogruarese. Postino modello, amato dalla gente, per oltre 20 anni ha diretto l'ufficio postale a Lugugnana. Dotato di grande competenza, aveva bruciato le tappe passando da semplice impiegato di sportello a direttore di filiale.

Affabile con tutti, era apparso in salute, pochi giorni prima del decesso. «Avevo parlato con lui per qualche minuto, mentre stava camminando per le vie di Summaga», ricorda l'ex consigliere comunale Renato Stival, «Non mi dava affatto l'impressione di una persona che stesse male, anzi».