Fulmine colpisce in pieno il campanile. Si fermano i rintocchi

Un fulmine colpisce il campanile di Noventa di Piave e blocca l'orologio. Ma soprattutto le campane che hanno sollevato le lamentele di tanti turisti negli hotel Leon d' Oro dell'albergatore e delegato Confcommercio della categoria per il territorio, il cavalier Maurizio Trevisiol. Una diatriba tra sacro e profano che ha infiammato la tranquilla Noventa e che ha avuto un'eco nazionale dividendo la popolazione.

Trevisol aveva denunciato pubblicamente questo fatto, si era rivolto a gerarchie ecclesiastiche e politiche e aveva avuto anche degli scontro con il prelato, che ha mantenuto un profilo basso, ma ha continuato comunque a far suonare le campane che svegliavano regolarmente i noventanti.

Fino a quando è arrivato quel fulmine nei giorni del maltempo, mandando fuori uso l'orologio e tutto il sistema elettrico anche quello che faceva rintoccare le campane.

Il titolare dei Leon d'oro Hotels aveva ingaggiato una lunga ed estenuante battaglia con il parroco di Noventa denunciando il fatto che le campane che suonassero all' alba e anche la sera, compresa ovviamente la domenica.

E aveva evidenziato come questi rintocchi disturbassero i clienti delle sue strutture ricettive, la villa e anche l'hotel in centro, entrambe molto vicine al campanile noventano, il secondo in altezza solo a quello di Venezia.

Non ha mancato di allegare nelle sue istanze le copie di recensioni oltremodo negative di clienti che erano stati svegliati nelle prime ore di domenica, che avevano elogiato il servizio e le strutture, ma condannato quei rintocchi mattutini.

«La Provvidenza mi ha dato ragione» commenta Trevisiol, «con il fulmine che ha bloccato orologio e le campane. Io ho denunciato questo fatto perchè davvero i miei ospiti si lamentavano e non capivano come fosse possibile, soprattutto gli stranieri. Ma anche noi e tanti residenti non ci capacitiamo di questo atteggiamento».

«Ho chiesto solo che fosse limitato lo scampanellio, i rintocchi davvero eccessivi e a tutte le ore» prosegue «Ci ha pensato il fulmine, almeno per ora. Adesso spero naturalmente che l' orologio e il sistema elettrico siano riparati e ripristinati, ma nel rispetto anche di chi visita la località ed è ospite e magari ha bisogno soltanto di dormire un po' ».

Non erano mancate critiche e strali di chi in rete aveva accusato di eccessivo laicismo l'albergatore, paragonando le chiese cristiane alle moschee, minareti e canti di muezzin che mai nessuno si sognerebbe di criticare nei paesi musulmani.

Trevisiol era finito nell'occhio del ciclone per le sue posizioni ritenute irrispettose nei confronti della chiesa, per non dire sacrileghe, e più di qualcuno gli aveva fatto notare che il campanile era presente a Noventa ben prima dei suoi alberghi.

«Io non ho mancato di rispetto ad alcuno» conclude sereno Trevisiol, «credo di aver sollevato un dibattito che molti condividono al giorno d'oggi e di attualità. In fondo non ho chiesto di smettere di suonare le campane definitivamente, ma solo di modificare gli orari, abbassare i toni, venire incontro alle esigenza di una cittadina che è famosa anche per la sua ospitalità, per il grande outlet, per le strutture ricettive e i posti letto che sono in numero maggiore anche rispetto a San Donà».