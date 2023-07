Alloggi comunali a Venezia, a settembre in arrivo 173 nuove assegnazioni

A settembre sono in arrivo 173 nuove assegnazioni di alloggi comunali tramite due nuovi bandi social housing che saranno pubblicati nelle prossime settimane e con il bando Erp. In quest’ultimo caso, ci vorrà poco più di un mese per la graduatoria definitiva, pronta non appena la commissione regionale valuterà tutti i ricorsi. Detto delle case comunali in fase di assegnazione, altre 298 sono già state inserite nei programmi di manutenzione e in fase di restauro già avviato o da avviare; mentre 554 restano quelle attualmente non assegnabili e in attesa di programmi di manutenzione ad hoc.

Nei giorni scorsi era arrivato l’allarme lanciato dall’osservatorio Ocio che denuncia un aumento del 35% dello sfitto tra gli alloggi pubblici (Comune ed Ater) negli ultimi cinque anni. In particolare, secondo l’osservatorio sulla casa e la residenzialità, gli alloggi sfitti erano 1791 nel 2017, sono invece 2455 (dati di maggio 2023).

Ora arriva, a stretto giro di posta la replica dell’amministrazione comunale. A partire dalle risorse stanziate da Ca’ Farsetti negli ultimi anni per recuperare il patrimonio immobiliare pubblico.

«Tanto per cominciare non sono 20 i milioni investiti ma 26,3 (tra il 2015-2021) e soprattutto quelli a carico del Bilancio comunale sono 18,4 (ben più di quei circa 900 mila all’anno citati da Ocio)», spiegano gli assessori Michele Zuin e Simone Venturini, «poi c’è tutta la partita del 2022 e 2023 con interventi, con e senza superbonus, per altri circa 50 milioni di cui 24 milioni con recupero fiscale e 15 a carico del Bilancio comunale». Nello specifico degli interventi connessi al superbonus, i finanziamenti ammontano a circa 28 milioni di euro di cui 24 milioni con recupero fiscale e 4 milioni con fondi in disponibilità dell’amministrazione

«I dati relativi alla residenza», concludono gli assessori, «andrebbero attentamente selezionati e verificati prima di diffonderli come la “verità assoluta”, proprio per la delicatezza del settore “residenza”. L’impegno di questa amministrazione e della precedente è massimo su questo fronte».

Sul fronte delle assegnazioni, come detto, 173 saranno affidate nei prossimi mesi dopo i lavori conclusi con i finanziamenti del 2020 e del 2021. Altre 298 ora in manutenzione saranno assegnate con bando da pubblicare nei prossimi mesi. Restano 554 case attualmente non assegnabili.