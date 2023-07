Mestre, aggredito e preso a pugni per dieci euro. Un diciannovenne ferito alla testa

Dieci euro. Per questa cifra Giovanni è stato a preso a pugni da un coetaneo, riportando gravi ferite sul volto e un forte stato di choc.

L’ennesimo episodio di violenza si è consumato la notte di giovedì scorso in via Ivancich a Chirignago, mentre il giovane, di 19 anni, stava rincasando dopo una serata di lavoro. Solo due giorni prima, il dentista Pierantonio Bragaggia era stato rapinato e aggredito in pieno centro, mentre stava cenando in un locale con la figlia.

Un’escalation di ferocia e aggressività che sembra destinata a contaminare l’estate in città, una furia il più delle volte scaturita per pochi spiccioli o qualche oggetto prezioso.

Nel caso di Chirignago si è trattato di 10 euro, una cifra di poco conto, ma dal valore inestimabile per il giovane protagonista, perché frutto della fatica del suo primo lavoro.

Dallo scorso giugno Giovanni lavora come cameriere in un locale del Lido di Venezia. Ogni giorno affronta un viaggio di due ore per andare e altre due ore per tornare. Giovedì scorso aveva sostituito un collega e il suo turno era terminato a mezzanotte.

All’1.30 finalmente è sceso dall’autobus alla fermata, che dista 100 metri da casa. Come sempre, percorre il tragitto camminando sul marciapiede che costeggia un bar aperto fino a tardi

. Quella sera seduti fuori c’erano dei ragazzi, tra cui un coetaneo, un ex compagno di scuola. È proprio lui a fermarlo: con fare minaccioso, gli intima di consegnargli la paga della serata.

«Ho solo 10 euro, non te li do» risponde il malcapitato. La reazione è stata talmente improvvisa da tramortire il ragazzo: un pugno in pieno volto lo destabilizza e lo fa cadere rovinosamente a terra, dove sbatte la testa procurandosi una ferita tanto profonda da arrivare fino all’osso del cranio e che poi richiederà dei punti di sutura interni per essere medicata.

A quel punto il giovane consegna all’aggressore i soldi, si alza in piedi e barcollando raggiunge la sua abitazione. Ad aprirgli la porta i genitori, sconvolti di fronte al figlio coperto di sangue su viso e vestiti.

«Giovanni ha riportato numerose ferite, oltre al labbro tumefatto e un dente scheggiato, la più grave è quella sulla testa, il medico del pronto soccorso ci ha detto che è stato fortunato perché poteva rischiare conseguenze ben peggiori», racconta Paola, la mamma del diciannovenne, ancora sotto choc, «mio figlio mi ha detto di aver pensato di reagire, ma che non lo ha fatto perché sa che con la violenza non avrebbe risolto nulla.

Ammiro tanto la sua forza e insieme a me anche tutta la comunità di Chirignago, che ha condannato l’episodio e ci ha fatto sentire la propria solidarietà».

Paola non si aspettava una simile vicinanza. Parlando con altri genitori è emersa una preoccupazione generale per la diffusione di questi episodi di violenza, perché non è giusto che a farne le spese siano quasi sempre i ragazzi che lavorano e si danno da fare.

«Come genitori ci sentiamo in dovere di fare la nostra parte e dimostrare che il quartiere è di tutti, non possiamo permettere che la violenza diventi un mezzo di sopraffazione. I marciapiedi di queste strade sono di tutti, anche nostri, e vogliamo far vedere che come comunità siamo presenti. La violenza non può essere tollerata in nessun modo e contro nessuno. Chi aggredisce non può rimanere impunito».

Per questo la famiglia supportata da altri volontari sta pensando di organizzare una camminata pacifica per manifestare contro l’aggressività senza senso. Il presidente della Municipalità Francesco Tagliapietra, insieme all’assessore alla Pubblica sicurezza Elisabetta Pesce, ha incontrato la famiglia per capire quali possano essere le corrette modalità di intervento.

«Come amministrazione ci siamo attivati subito, ma in primis dobbiamo capire come sia possibile che due coetanei appartenenti alla stessa comunità abbiano preso strade così diverse e distanti. Ci confronteremo con la famiglia e solo dopo capiremo quale è la soluzione più giusta per contrastare la violenza e fare in modo che non si verifichino più episodi del genere», conclude