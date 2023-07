Bagnante scomparso a Bibione, bagnino fa scattare i soccorsi in mare

Bagnino col pattino va in aiuto di un bagnante in difficoltà mentre cerca di recuperare un gonfiabile, ma alla sua vista sparisce.

Mobilitate le ricerche dalle 19 di ieri a Bibione per un turista scomparso dalla vista dell’esperto addetto al salvataggio. Le dinamiche non sono ancora chiare, anche perché fino alla tarda sera nessuno aveva segnalato la scomparsa di una persona. Non sono state contattate né la polizia locale del distretto Venezia Est e nemmeno le altre forze dell’ordine.

Sono intervenuti anche gli agenti polizia locale, che hanno passato al setaccio il litorale di Piazzale Adriatico a Lido Del Sole, cioè la zona in cui si sono concentrate inizialmente le ricerche. La Guardia costiera di Caorle ha concordato i soccorsi ma si sono rivelati almeno fino alla notte senza esito. I marinai con motovedette e gommoni hanno poi esteso le ricerche anche nel vicino territorio di Caorle.

C’era in prossimità dell’orario di allarme una corrente molto forte, sebbene in mare apparisse quasi normale, piuttosto calmo. Nella parte iniziale delle ricerche anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco è arrivato a perlustrare tutta la costa. Le ricerche col velivolo sono durate un paio d’ore. Poi, vista l’oscurità, l’elicottero dei pompieri è rientrato alla base in attesa di tornare, forse, a perlustrare la zona dalla mattinata odierna non appena la luce del giorno lo consentirà.

Sulle ricerche ha pesato l’incognita del maltempo; la Guardia costiera, tuttavia, ha continuato a cercare finché c’erano condizioni per continuare.

La vicenda è seguita chiaramente con apprensione sia dalla concessionaria Bibione Spiaggia, a cui appartiene il bagnino sotto gli occhi del quale sarebbe sparito il bagnante; sia il Comune di Bibione.

Proprio Bibione Spiaggia e polizia locale hanno infine perlustrato gli ombrelloni e i lettini alla ricerca di eventuali effetti personali che potrebbero appartenere alla persona scomparsa. Nulla da fare: anche questo tipo di ricerca ha dato esito negativo. In serata, però, sono stati trovati nella zona di scomparsa, due zaini con gli effetti personali di una donna e un uomo.