Incidente sulla provinciale per Caorle, sette feriti: uno è grave

Un'invasione di corsia potrebbe essere una delle cause dell'incidente stradale, di ritorno dal mare, avvenuto nella notte di oggi.

Il bilancio è di 7 feriti di cui uno grave, ma poteva andare decisamente peggio.

È accaduto nella frazione di Cavanella, sulla provinciale per Caorle.

I pompieri accorsi da Portogruaro, hanno messo in sicurezza le due auto, di cui una finita sopra il guardrail a rischio rovesciamento nel fiume Lemene e soccorso gli occupanti, che sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem accorso con più ambulanze per essere trasferiti in pronto soccorso.

Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso sono terminate dopo le 2 con la rimozione dei mezzi da parte del soccorso stradale.