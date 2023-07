Sanità: a Venezia liste d’attesa per i ricoveri il punto nero, Veneto orientale arranca sugli screening

Il tallone d’Achille dell’Usl 3 Serenissima è alla voce “ricoveri”.

Sono 4.632 le persone che al 31.12.22 risultavano ancora in lista d’attesa, tradotto significa che è stato rispettato solo il 55% delle “chiamate”.

Il punto debole del Veneto Orientale, invece, è l’attuazione dei posti letto, dove è stato attivato appena il 46 per cento di quelli previsti.

Un quadro non del tutto rassicurante, in parte colpo di coda degli anni di emergenza Covid.

I dati, pubblici, sono da ricercare nella relazione che accompagna le “pagelle” delle direzioni compilate dalla Commissione sanità del consiglio regionale, che ci consegna un’istantanea in chiaroscuro, cifra della mancata attuazione del Piano socio sanitario del 2019. Ma andiamo con ordine.

Posti letto

L’attuazione dei posti letto delle strutture intermedia è carente: nell’Usl 4 è stato attivato solo il 46% dei posti letto previsti dalle schede ospedaliere, mentre nell’Usl 3 arriviamo al 72% con 192 posti letto attivati (di cui 127 affidati ai privati convenzionati) su 266 posti letto in programmazione totali. Le strutture intermedie sono importanti sul versante hospice per i malati terminal. Nell’Usl 3 non sono stati attivati i posti letto di Hospice nel Miranese e a Chioggia previsti a gestione diretta nella programmazione, mentre sono attivati i posti letto dei privati convenzionati dell'area di Mestre e Venezia.

Ospedale di comunità

Per quel che riguarda gli ospedali di comunità, emerge il gap della Riviera e Miranese: attivazioni assenti e zero posti a Mirano e con la scomparsa della programmazione prevista a Dolo. Situazione preoccupante nell’Usl, dove i posti letto in Ospedale di Comunità sono attivati per il 50% a Jesolo e al Monumento ai Caduti di San Donà. A Portogruaro risultano da attivare i posti letto previsti.

Screening

Altro punto carente è la programmazione dell’attività di screening, insufficiente nell’Usl 4 dove solo il 68% delle prestazioni è stato erogato, con 5.021 cittadini ancora in lista d’attesa a fine anno 2022.

Il Veneto Orientale va bene va bene sul fronte delle prestazioni chirurgiche, recuperate nella quasi totalità.

Cgil e Spi all’attacco

A commentare i dati Daniele Giordano, segretario Cgil Venezia, Daniele Tronco (Spi Cgil) e Marco Busato (Fp Cgil). «Le “pagelline” non rappresentano le gravi difficoltà del sistema sanitario pubblico», esordiscono, «Sarebbe ora di affidare ad un reale organismo indipendente la valutazione del sistema, trovando modalità di coinvolgimento dell’utenza nel giudizio sul sistema e non solo dei Dg».

Non solo: «Oltremodo inaccettabile è che sia l’Usl 3 che l’Usl4 sono sotto ai tetti di spesa del personale, determinando un risparmio di 3.926.552 per Venezia e di 3.831.622 per il Veneto Orientale.

Le due Usl risparmiano poco meno di 8 milioni di euro di spesa del personale, dimostrando che i tetti di spesa imposti dalla norma non sono il problema che determina il mancato potenziamento degli organici».