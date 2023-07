A Venezia oltre 500 domande al garage comunale, ma i posti sono la metà

Il parcheggio per i veneziani nel triangolo compreso tra piazzale Roma, Santa Marta e Marittima resta un risiko.

Gli oltre 260 posti messi a bando nel garage comunale non basteranno di certo a soddisfare la richiesta dei residenti. Manca più di un mese alla data di scadenza per presentare la domanda, e le richieste hanno già raggiunto quota 500.

Più del doppio dell’offerta.

Dopo le polemiche dei mesi scorsi per i rincari nel parcheggio di Apv (partecipata dell’Autorità di sistema portuale) nelle aree di Sant’Andrea e Santa Marta, ora l’ente guidato da Fulvio Lino Di Blasio si sta muovendo per cercare soluzioni a una richiesta che in città comporta un diffuso senso di difficoltà nella vita di tutti i giorni vissuto dai residenti.

«Sì», annuncia lo stesso Di Blasio, «stiamo facendo uno studio per valutare la domanda di parcheggi da parte della cittadinanza. Entro l’anno faremo un bando per progettare un nuovo parcheggio nell’area della Marittima».

Che si tratti di un multipiano o comunque di una nuova struttura, ancora non è chiaro. Ma di certo l’obiettivo è di aumentare la dotazione dei circa 2 mila posti auto che complessivamente l’Autorità offre nell’area. A chi? Principalmente ai dipendenti degli enti pubblici, una parte residuale anche alla cittadinanza.

«Abbiamo avuto nei mesi scorsi diversi incontri con il Prefetto», aggiunge Di Blasio, «insieme abbiamo realizzato un quadro della situazione e siamo stati stimolati sul punto. Non dimentichiamoci che il nostri parcheggi sono su area demaniale e hanno una finalità collegata a quella dei nostri concessionari».

L’Autorità in queste settimane sta anche dialogando con l’Usl 3 per garantire anche all’azienda sanitaria qualche nuovo posto auto.

Ormai definitivamente archiviato dal Porto il progetto del 2016 che, all’epoca della presidenza di Paolo Costa, prevedeva la realizzazione di un parcheggio multipiano nell’area della Marittima in prossimità della fermata intermedia del People Mover, nei pressi dell’ex Cremlino ormai abbandonato da decenni e nel più totale degrado.

Secondo il piano poi accantonato all’epoca dall’Autorità, lì era prevista una costruzione per 2 mila posti auto oltre al recupero dell’area con una piazza e spazi commerciali. Non se n’è fatto nulla e il discorso è finito nel dimenticatoio. E così ora non resta che attendere.

A partire dall’esito del bando per il garage comunale. Sugli oltre 260 posti totali, il 65 % andrà alle persone fisiche; il 30% ad enti, associazioni o soggetti esercenti attività produttive; il 5% alle persone con disabilità. A esito dell’istruttoria saranno formate tre distinte graduatorie: 175 posti saranno assegnati alle persone fisiche con residenza anagrafica nella Venezia Insulare per un numero massimo di un abbonamento per nucleo famigliare o convivente e di cui 12 riservati alle persone titolari di contrassegno disabili, mentre altri 75 posti saranno assegnati alle persone giuridiche, enti, associazioni, attività commerciali, artigianali, professionali e lavoratori autonomi con principale sede operativa (esistente o di comprovato insediamento entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’avviso pubblico) nella Venezia Insulare.

Nei giorni scorsi, infine, il Garage San Marco ha aumentato le proprie tariffe giornaliere e notturne. Ciò che però non cambia è che il posto auto è di sicuro una delle preoccupazioni più forti soprattutto tra quanti - pur lavorando in terraferma - continuano a voler basare la propria vita a Venezia proprio grazie alla possibilità di tenere la macchina tra piazzale Roma, la Marittima e il Tronchetto. A patto che i prezzi siano accessibili. E che i posti auto siano disponibili.