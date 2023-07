Aprono nuovi negozi: così Spinea va controcorrente e allontana la crisi

L'estate di solito è periodo di chiusura, con molte delle attività commerciali che serrano i battenti per le ferie e le città che si svuotano.

Quest'anno, però, Spinea sembra fare eccezione, con una ventata di nuove aperture e rinnovi che da inizio luglio ha coinvolto molte parti della città.

Ultimo in ordine di tempo, proprio ieri ha aperto il negozio "LT Telecomunicazioni & Servizi" di Luca Taolin in Via 1° Maggio 15. Per Luca un ritorno in città dopo alcuni anni di assenza con servizi di telefonia mobile e fissa, assistenza tecnica, luce e gas e allarmi per casa e negozio.

Nuova sede invece al Graspo per il rinnovo del salone di bellezza "Natia Nails" in Via Roma 10/A, più ampia e all’avanguardia per offrire un servizio migliore alle clienti che sono in costante crescita:

Infine, spazio anche agli amanti del cibo con l'apertura da un paio di settimane della pizzeria per asporto Galaxy Pizza in Via Cattaneo 31 Non solo novità, ma anche il consolidamento delle tradizioni.

La settimana scorsa hanno festeggiato i 17 anni di attività Gabriele Barbiero e Alessandro Forte della Nuova Ferramenta Miele di viale Viareggio 5.

«Questo negozio», dicono i i residenti, «È diventato nel corso degli anni un punto di riferimento rivolto sia alle aziende che ai privati, ma soprattutto per i validi consigli che hanno permesso di resistere alla concorrenza dei centri commerciali e degli acquisti online».

Una ventata di novità, dunque, che fa ben sperare per il futuro della città. «Spinea sta dimostrando sempre di più che non è una città dormitorio», i primi commenti dei residenti on line, «ma che ha una grande voglia di vita e di innovazione.

Possiamo dire ormai che non resta nessuna attività scoperta, ma che chi vive in città può trovare tutto quello di cui ha bisogno».