Emergenza ecovandali a San Donà: attivate le telecamere

Rifiuti abbandonati tra San Donà e Noventa, nuova emergenza in città. E adesso arrivano le telecamere di sorveglianza nelle zone del centro in cui il fenomeno è stato più volte segnalato, tra cui via Mazzini. Ma ne saranno installate anche altre.

L’allarme è stato lanciato dal consigliere comunale Costante Marigonda che è anche guardia volontaria e impegnato nella tutela dell’ambiente.

«In diverse zone della città», spiega Marigonda, «arrivano residenti di altre zone e città che si disfano letteralmente dei rifiuti per non rispettare la differenziata. È accaduto a Grassaga, ai confini con la zona industriale di Noventa, poi in via 28 aprile, via Mazzini e altre.

I controlli saranno adesso intensificati, perché questo fenomeno perdura da troppo tempo e deve assolutamente essere bloccato prima che diventi incontrollabile e rechi danno all’ambiente in modo irreparabile».

Nei mesi scorsi si è visto arrivare di tutto nel basso Piave. Dai sacchi neri di indifferenziata ai mobili dismessi, plastiche e giochi per bambini, sedie e pezzi di cicli. Nelle golene ci sono vere discariche tra San Donà e Jesolo e se ne scoprono sempre di nuove. L’ex consigliera comunale, Anna Maria Babbo, sta combattendo da tempo questo fenomeno fuori controllo con l’aiuto di gruppi di cittadini e associazioni in prima linea. «In passato non veniva pagata la tassa rifiuti», ricorda Babbo, «che poi veniva spalmata su tutti i cittadini per la parte mancante.

Noi lo abbiamo rilevato per primi con San Donà in Movimento e denunciato pubblicamente. Adesso altri rifiuti abbandonati in varie zone della città, senza minimamente rispettare ambiente e regole della raccolta differenziata. Bisogna porre un freno prima che sia davvero troppo tardi».

Andrea Marin, presidente regionale Leidaa, lega italiana difesa ambiente e animali, e consigliere comunale di SìAmo San Donà, ha denunciato come ci siano stati addirittura automobilisti che si sono disfatti dei rifiuti lanciandoli sulla bretella di collegamento tra San Donà e il casello di Noventa, in particolare nelle aree di sosta, dove aveva trovato frammenti di mobili e persino specchi e vetrate.