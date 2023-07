E’ morto Gianni, l’edicolante di via San Donà: lutto a Favaro

Un sorriso che illuminava una stanza, le montagne del Cadore sempre nel cuore e negli occhi anche negli ultimi giorni, la sua Honda Cbr e la passione per la sua famiglia.

Favaro piange Gianni Callegaro, il titolare dell’edicola di via San Donà.

È mancato giovedì, nel giorno del suo 59esimo compleanno, accudito dalla sorella Maria Cristina, dalla famiglia e dalla piccola Gipsy, l’avanese che non lo lasciava mai solo.

In tantissimi postano i ricordi dell’uomo, nato e cresciuto in via Altinia, che gestiva l’edicola da quasi vent’anni, senza mai dimenticare una parola al momento giusto o una carezza per un “quattro zampe”.

«Argo si ferma ancora tutte le mattine alle 6 davanti all’edicola attendendo la tua carezza», scrive una cliente affezionata.

«Non c’era un cane che non attendesse un suo cenno, una sua carezza, mio fratello amava tantissimo i cani», racconta la sorella.

Ma c’è chi ricorda le chiacchierate sulla montagna, o quelle sui fumetti. Il caffè bevuto prima di aprire il negozio, al mattino presto. E guarda l’edicola chiusa con le lacrime.

La malattia si è presentata a maggio, lasciandogli pochi mesi. Prima di rilevare l’edicola Gianni Callegaro lavorava nel negozio di abbigliamento della famiglia, in via Altinia, una delle attività più vecchie del territorio.

«Era abituato a stare a contatto con le persone, nonostante fosse riservato. Chiuso in se stesso e aperto con clienti e amici. Gli piaceva rendersi utile, aiutare come poteva, anche con una parola gentile». Quando la famiglia ha chiuso il negozio, ha lavorato come guardia giurata per 13 anni e poi ha aperto l’edicola.

La sua passione più grande, che condivideva con tutta la famiglia, era quella per la montagna, le cime e le moto. «Da sempre ogni domenica partivamo tutti in modo e andavamo a fare qualche passo, a vedere qualche cima». Sella, Pordoi, Giau.

«Il Cadore era nostro», racconta ancora la sorella, «ci si ritrovava assieme, si pranzava da qualche parte e poi di nuovo a casa, mamma compresa, tutti in sella». Tanto che nei giorni scorsi, tra i suoi desideri, c’era quello di vedere lo Stelvio. «Gli dicevo che appena recuperava un po’ di forze saremmo andati». Affezionatissimo alla famiglia e ai genitori, mancati qualche anno fa.

Mai saltato un pranzo domenicale. Milanista sfegatato. «Era un uomo gentile, buono, onesto».

Le ultime settimane la ha passate a casa della sorella, che lo ha accudito assieme a Gipsy, che controllava ogni mossa di medici e infermieri.

«Vorrei ringraziare di cuore l’Avapo, Marta e Carmen, che lo hanno seguito fino all’ultimo assieme al dottor La Camera, persone splendide, di grande e commovente umanità».