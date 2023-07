I genitori di Nicolas: «Fermate questa strage di giovani»

"E' una strage di giovani, e adesso anche nostro figlio ha perso la vita". Walter Maritan e la moglie Roberta sono a casa in via Bellini a Musile e non si danno pace dopo quello che è successo. Hanno parlato con due dei ragazzi che erano con loro figlio, Francesco, alla guida della Focus, e Christian, che era con lui nell'appartamento preso in affitto a Jesolo, ed è sceso per poi dare l'allarme.

Con loro c'era poi una ragazza la scorsa notte. Hanno detto che erano fermi sulla strada in via Ca' Gamba, per fare manovra. Poi hanno visto arrivare quell'auto veloce alle loro spalle che avrebbe colpito prima Nicolas e poi l'auto finita nel fossato.

"Stanno morendo troppi giovani", dice il padre Walter, "i quattro morti a Jesolo nel canale erano amici di mio figlio, anche gli ultimi due di Musile morti due domeniche fa erano con lui il giorno prima. Ragazzi che hanno studiato assieme o che sono stati alunni di mia moglie. Adesso sentiamo un vuoto incolmabile".

Nicolas Maritan avrebbe compiuto a ottobre 26 anni. Residente in via Bellini viveva con la famiglia. Il papà Walter Maritan è un imprenditore conosciuto, titolare di un'azienda, la Venetafusti, che si occupa di raccolta e smaltimento di contenitori in plastica e piccole cisterne, nella zona industriale di Musile. La mamma di Nicolas, Roberta Bernardi, è una maestra di Musile, anche lei molto conosciuta. Nicolas era il loro unico figlio. Papà e mamma erano da poco tornati da una vacanza in Germania dove hanno dei parenti. E nella notte sono stati informati della tragica morte di loro figlio ricomposto nella cella mortuaria e che il padre vorrebbe vedere un' ultima volta.

Un momento tremendo, che hanno affrontato cercando di farsi forza davanti a un dolore immenso per due genitori così attaccati al loro figlio. Nicolas aveva studiato al liceo artistico Guggenheim di Venezia e lavorava come agente immobiliare da un paio d'anni nell'agenzia “Arte di Abitare” a al lido di Jesolo, una delle più note e attive nel settore delle compravendite e consulenze immobiliari.

Un ragazzo educato, dai modi gentili, che aveva tanti amici tra Musile, San Donà e Jesolo. Il lavoro lo portava spesso a muoversi e a contattare tante gente, ma lui era anche amante della compagnia e degli amici che frequentava nel tempo libero. I titolari dell'agenzia immobiliare e i colleghi hanno saputo ieri mattina della sua tragica scomparsa nell'incidente di via Ca' Gamba. Costernati, si sono uniti al lutto della famiglia.

“Nicolas era un ragazzo d'oro”, raccontano, “sempre cortese, professionale. E aveva la testa sulle spalle. Professionalmente aveva un atteggiamento ineccepibile e aveva anche grandi doti dal punto di vista umano. Ci mancherà tantissimo e in questo momento non possiamo che essere vicini alla sua famiglia che sta vivendo questo lutto”.

Anche gli amici di Musile hanno ricordato Nicolas nei suoi tratti distintivi, che erano lo stile e l'eleganza, la straordinaria energia e voglia di vivere. La loro compagnia ha iniziato ieri mattina presto a scambiarsi telefonate e le prime indiscrezioni sull'incidente stradale in cui ha perso la vita. Un momento difficile per gli amici e per tutta la comunità alla destra del Piave, tra l'altro a pochi giorni dalla morte dei quasi coetanei di Nicolas, i due amici Mattia Pavanetto e Tommaso Cattai, 23 e 22 anni, anche loro di Musile, che erano morti sulla strada arginale verso Jesolo due settimane fa mentre stavano andando a vedere l'alba al lido di Jesolo dopo aver trascorso la nottata alla sagra di Croce di Musile di Piave.