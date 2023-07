A Chioggia crolla il mercato del radicchio: boom di vendite delle carote

La rivincita della carota sul radicchio di Chioggia. Il primo semestre del 2023 segna un ritorno dell’ortaggio al mercato orticolo di Brondolo dopo anni di totale assenza, con conferimenti (12.716 quintali) e prezzi (media di 65 centesimi al chilo) di tutto rispetto.

Un trend che contrasta invece con quello “calante” del radicchio con una contrazione dei prezzi (43 centesimi il tondo, 62 il lungo) dovuta all’enorme presenza di prodotto frigoconservato all’arrivo del precoce.

I dati dell’ultimo quinquennio, tenendo conto del primo semestre di ciascuna annata, registrano per il radicchio primaverile un picco importante di fatturato nel 2022, con 5.366.40 euro, dopo l’anno horribilis del 2020 segnato dalla chiusura dei canali Horeca per il Covid con un fatturato di 1.51.526 euro e la ripresa nel 2021 con 4.869.993.

«Quest’anno il precoce chiude con poco più di 2.000.000 euro», spiega l’amministratore unico di Chioggia Ortomercato, Giuseppe Boscolo Palo, «un fatturato che non ripaga le imprese di produzione perché il prezzo medio di vendita è inferiore ai costi su cui pesano, da tre anni, continui aumenti dei costi.

Purtroppo quando arriva il nostro precoce dovrebbe essere l’unico in circolazione per avere soddisfazione nel mercato, invece le enormi quantità di tardivo, prodotto altrove e frigoconservato, hanno portato a un’offerta abbondante.

La vera scoperta di questo semestre sono le carote che sono tornate in mercato dopo cinque anni che venivano fresate sui campi perché non conveniva nemmeno raccoglierle e le vendite sono andate benissimo. In Europa ve ne sono pochissime e le richieste sono state continue, con prezzi medi di vendita che raddoppiano quelli di produzione».

Il fatturato delle carote, 817.823 euro, incide per quasi un terzo sul fatturato totale e la raccolta meccanizzata riduce di molti i costi di manodopera, necessaria invece per la raccolta del radicchio, andando a aumentare la forbice di guadagno per le imprese. «Il mercato muta di continuo», spiega Boscolo Palo, «e le variabili di cui tenere conto sono tante.

Chi ha investito in carote quest’anno ha fatto bingo, chi ha puntato solo sul radicchio è rimasto penalizzato».