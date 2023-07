Il rombo delle moto e le lacrime degli amici per l'addio a Enrico Allione

A Fiesso, nella mattinata di sabato 22 luglio, i funerali di Enrico Allione, il 27enne morto nei giorni scorsi a causa di un incidente: era finito con la sua moto, una Suzuki Gsx r 1000, contro un furgone in via Pertile a San Pietro di Stra, centrando il mezzo nella parte posteriore. Era poi rovinato addosso a una Fiat Punto che proveniva in senso contrario. In chiesa commozione e lacrime, poi sul sagrato il tributo a Enrico con le sue amate moto. (video P.Zaffaina / Agenzia Pòrcile)

02:31