Mestre e via Piave. «Non solo lotta alla criminalità. Serve ridare identità sociale al territorio»

«La sicurezza è un puzzle, se tutte le tessere sono al loro posto allora funziona». Risponde così Maurizio Masciopinto, ormai ex questore di Venezia e da poco nominato prefetto dal consiglio dei ministri, quando parla di via Piave.

Uno dei nodi che più hanno impegnato le forze dell’ordine negli ultimi anni. Nella conferenza stampa di commiato da Venezia, dopo quattro anni in prima linea, Masciopinto indica però un cambio di passo che sembra essere di buon auspicio per risolvere i problemi di degrado e spaccio che attanagliano la zona.

L’identità

«Sono contento che nei giorni scorsi il Prefetto di Venezia, il dottor Di Bari abbia rimesso al centro della discussione il tema sociale. Quello di via Piave non è solo un problema di natura criminale. Bisogna lavorare per ridare identità sociale al territorio. Serve una squadra completa. Le retate ci sono state e continueranno ad esserci. Ma ora l’approccio è cambiato, e alla sicurezza abbina l’aspetto sociale. Dobbiamo lavorare anche sulla percezione della sicurezza».

Un cambio di paradigma, dunque, che Masciopinto accoglie con entusiasmo. Lo stesso entusiasmo che, dice, ha contraddistinto questa sua esperienza veneziana. Una città che come Napoli, sua terra d’origine, l’ex questore definisce come «una donna dal carattere difficile, che ti fa innamorare tanto, da cui a volte vorresti scappare ma che quando ti allontani ti manca tremendamente».

«Lascio con il magone», ammette nel suo ultimo appuntamento pubblico nel quale ringrazia a più riprese la sua squadra di colleghi e collaboratori, la moglie Adriana e i figli Claudia e Vincenzo. «Sono lontano da casa da sette anni e mi hanno sempre supportato perché avevano la percezione che stessi facendo qualcosa di importante per lo Stato, per la comunità».

Le emergenze

L’emergenza baby gang nei primi mesi d’insediamento, poi la movida violenta di Jesolo, l’emergenza droga a Mestre, l’organizzazione del G20 all’Arsenale fino agli scontri alla Mostra del Cinema e all’allarme anarchici a Venezia.

Tante le emergenze e le operazioni di polizia che Masciopinto ha coordinato negli ultimi anni. «Ma non ce n’è una a cui sono particolarmente legato: i figli sono tutti uguali. Toccare con mano i risultati è ciò che mi dà gioia. Cosa lascio al mio successore? Una città fantastica e una squadra di lavoro bellissima.

Ma anche i modelli di sicurezza che, soprattutto per i grandi eventi, prima non c’erano: basti pensare a come è cambiato un evento come il Redentore negli ultimi anni anche a causa del Covid. E poi a Venezia c’è un ufficio investigativo che ha una grande storia che continuerà a raccogliere risultati».

Ora l’incarico di prefetto, che Masciopinto dedica al suo maestro Antonio Manganelli. Il suo incarico sarà perfezionato dal prossimo settembre: «Un ringraziamento speciale al presidente Zaia per la collaborazione di questi anni, al ministro Piantedosi e al capo della polizia Pisani per la fiducia. Un rimpianto? Vorrò essere invitato quando apriranno il posto di polizia in piazza San Marco».