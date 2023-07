I cento anni della statua della Madonna dell’Angelo a Caorle: viaggio a Venezia in motonave

Oggi, sabato 22 luglio, la cerimonia per i 100 anni della statua della Madonna dell’Angelo a Caorle.

L’effige in mattinata ha lasciato la città sulla motonave Caorle diretta a Venezia, scortata dalla Polizia locale. Alle 11 alla Basilica della Salute la recita del rosario e la benedizione. Alle 18 rientrerà in Sacheta a Caorle per la messa.

Da quell’ora in poi si celebrano i riti tipici del voto per i diritti esclusivi di pesca dei caorlotti sulle valli. Questi eventi sono fissati al secondo weekend di luglio ma sono stati posticipati per la ricorrenza centenaria.

Nel tardo pomeriggio fuori dal santuario la messa con il patriarca monsignor Moraglia, infine il trasloco notturno al Duomo con accensione del campanile.