Preleva al bancomat: rapinata. Il ladro le sottrae 1.500 euro

La strattona e le ruba 1500 euro per poi darsi alla fuga. Vittima una donna intenta a prelevare una piccola somma allo sportello bancomat. L’episodio è accaduto allo sportello dell’Unicredit, in corso Risorgimento a San Giorgio di Livenza, frazione di Caorle, nella mattinata di giovedì.

Riserbo degli inquirenti. Indagano i carabinieri, che hanno acquisito i filmati delle videocamere. L’elicottero dell’Arma ha più volte, anche nelle ore serali, sorvolato la zona. Malumore e preoccupazione tra San Giorgio di Livenza e la vicina La Salute.

La rapina si è consumata al confine tra Caorle e San Stino, dove il bandito è scappato a piedi, probabilmente prima di salire sulla macchina di un complice e perdersi tra le strade di campagna. Il bottino della rapina è molto consistente.

La donna residente in comune di Caorle si era recata di buon ora in quello sportello bancomat per il prelievo. È quindi scattato l’ “agguato”. Il bandito, dopo aver atteso che la donna si accingesse a prelevare 200 euro, a volto scoperto ha spintonato più volte la sua vittima, facendola barcollare, digitando una nuova operazione allo sportello: da qui il prelievo di altri soldi fino a 1500 euro totali.

La vittima ha cercato di impedire il prelievo forzoso, anche con la forza, ma il bandito ha resistito al tentativo, ed è scappato a gambe levate col malloppo.

«Sembrava un maratoneta» ha riferito un testimone che ha soccorso la donna in stato di agitazione. Indignati i familiari della signora.

«Non possiamo stare tranquilli nemmeno nei nostri paesi» ha detto il figlio della vittima «mia madre non ha rimediato conseguenze fisiche e non si è nemmeno rivolta al Pronto soccorso. Certo, è molto spaventata e sotto shock».