Musica e schiamazzi alla Tana del Luppolo. A San Donà è guerra di petizioni

Guerra di petizioni sulla “Tana del Luppolo”. La nota birreria alla fine di via Vizzotto torna al centro della discussione per i rumori e sarà argomento da affrontare nel consiglio comunale di lunedì prossimo, dove verrà presentata una petizione.

La prima petizione di protesta dei residenti è stata seguita, però, da una seconda petizione dei titolari del locale, già depositata in Comune, che hanno raccolto, in risposta, 180 firme.

I residenti lamentano, ormai da anni, il frastuono legato ad eventi, karaoke, terrazza esterna e chi più ne ha più ne metta. Chiedono di poter dormire serenamente nelle proprie abitazioni, senza vociare, grida, musica, a maggior ragione adesso che è arrivata l’estate e gli eventi si svolgono all’esterno con una capiente terrazza e plateatico concessi dal Comune.

Il titolare della birreria, Christian Bedin, ha subito stilato una “contro petizione” nella quale viene precisato che in trent’anni di attività il locale non è mai stato multato né chiuso per questi motivi.

«L’attività», spiega Bedin, che con la famiglia ha fondato la Tana del Luppolo, uno dei locali più frequentati nel Veneto e tra le prime birrerie con questa nuova concezione di pubblico esercizio, «si è sempre svolta nel rispetto della normativa con tutte le autorizzazioni richieste comprese quelle per l’occupazione del suolo pubblico.

La musica cessa nell’orario indicato secondo la normativa nazionale e comunale. Durante l’estate la gente, quindi i residenti, resta più tempo all’esterno, apre le finestre e probabilmente avverte qualche rumore in più».

E ancora: «Nella prima petizione», replica il titolare della birreria, «chiedono al Comune di impedire alla Tana del Luppolo di utilizzare lo spazio esterno concesso, pena l’avvio di azioni legali. Ma allora tutti i locali che hanno il plateatico concesso dal Comune dovrebbero rinunciarvi perché ad alcune persone non piacciono gli esercizi pubblici che sono aperti dopo le 19». Ora il dibattito sarà tra i banchi del consiglio comunale e sarà l’amministrazione ad avere l’ultima parola.